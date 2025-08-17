Kevin Durant, Damian Lillard, Bradley Beal : Voici les 5 transferts qui vont changer la NBA en 2025-2026

En NBA, l'heure n'est pas encore à la reprise. Mais en plein coeur de cette intersaison, l'impatience ne cesse de grandir grâce à des transferts qui annoncent une saison 2025-2026 palpitante. Voici les 5 signatures les plus remarquables.

Une pluie de transferts. La saison prochaine, la NBA comptera un grand nombre de nouvelles attractions. Kevin Durant à Houston, Marcus Smart aux Lakers ou encore le Français Gerschon Yabusele à New York, de nombreux joueurs majeurs connaîtront des débuts attendus.

Kevin Durant (de Phoenix à Houston)

La saison passée, Kevin Durant compilait 26,6 points, 6 rebonds et 4,2 passes décisives © Icon Sport

Quand l'un des plus grands joueurs de l'histoire du basketball change d'équipe, le paysage de la ligue en est inéluctablement affecté. D'autant plus quand il rejoint une équipe solidement installée à la deuxième place de la conférence ouest, avec 52 victoires à l'issue de la saison régulière. Kevin Durant, en fin de parcours avec une équipe décevante des Suns, pose donc ses valises dans le Texas pour apporter un scoring régulier à l'aile, chez les Rockets.

Au côté de Fred VanVleet et Alperen Sengun, il sera rejoint par Clint Capella, partie intégrante de l'échange à 7 équipes le concernant. Du côté des départs, Houston a dû se séparer de Jalen Green et Dillon Brooks, faisant le chemin inverse vers l'Arizona.

Damian Lillard (de Milwaukee à Portland)

Embêté par les blessures, le meneur américain n'a joué que 58 matchs la saison passée © Icon Sport

Il s'agit de l'une des principales bombes de cette intersaison. Après seulement deux saisons chez les Bucks, Damian Lillard retrouve Portland. Le meneur américain, qui avait été drafté en 2012 en 6e position par les Blazers, a fait le choix du coeur. Il avait quitté le nord-ouest des Etats Unis après 11 saisons dans l'Oregon, espérant pouvoir glaner une bague qui lui a fui toute sa carrière avec Portland. Finalement, il n'a pas fait mieux qu'un premier tour de Play-Off, sorti deux fois consécutivement par Indiana en deux ans.

Le meneur 9 fois sélectionné au All-Star Game a obtenu un contrat de trois saisons, pour un total de 42 millions de dollars (36 millions d'euros). Si le prix peut sembler assez faible pour une telle superstar, c'est en partie parce que le spécialiste du tir longue distance ne sera pas opérationnel la saison prochaine, souffrant d'une blessure grave : une rupture du talon d'Achille.

Bradley Beal (de Phoenix aux Los Angeles Clippers)

Depuis son départ de Washington, Bradley Beal souffre de blessures à répétition © Icon Sport

Tout comme Kevin Durant, Bradley Beal a quitté Phoenix, lassé du manque de résultats obtenus par le trio qu'ils formaient avec Devin Booker. Grâce à un buy out, il a pu trouver la porte de sortie de son choix, qui n'est autre que le projet particulièrement ambitieux des Los Angeles Clippers.

Le shooteur passé par l'université des Gators de Floride tentera de combler le départ de Norman Powell, parti rejoindre Orlando. Il pourra notamment compter sur l'aide de Chris Paul, de retour chez les Clippers en provenance de San Antonio mais aussi de Brook Lopez ou encore de John Collins. Le Français Nicolas Batum a quant à lui signé une extension de 2 ans, pour 11,5 millions de dollars (9,8 millions d'euros). La franchise californienne a tenté de faire son possible pour entourer sa star, Kawhi Leonard, âgée de 34 ans.

Marcus Smart (de Washington aux Los Angeles Lakers)

Marcus Smart a été élu Meilleur Défenseur de la Ligue en 2022 © Icon Sport

Pour continuer de régner sur la ville de Los Angeles, les Lakers ont également décidé de s'activer en coulisses. Outre l'arrivée de DeAndre Ayton à l'intérieur et les rumeurs autour d'Al Horford ou encore de Jrue Holliday, c'est le recrutement de Marcus Smart qui a beaucoup fait parler chez les Lakers. Apportant de l'expérience, de l'intensité et la possibilité de sanctionner à 3 points, l'ancien héros des Celtics épaulera Austin Reaves, LeBron James et Luka Doncic, souvent décriés pour leur manque de rigueur défensive. Un complément qui est parfaitement accueilli par les journalistes et les fans de la franchise.

Plus important encore, selon certains analystes, la franchise violette et or a réussi à obtenir une signature de Luka Doncic, dont le futur semblait incertain en Californie. Le maestro slovène est donc lié avec l'équipe historique jusqu'en 2029, pour 165 millions de dollars (141 millions d'euros).

Gerschon Yabusele (de Philadelphie à New York)

Le Français compte 52 sélections avec les Bleus © Icon Sport

Cocorico. Auteur d'une première saison complète dans la ligue américaine pleine de promesses, Guerschon Yabusele, international français, a décidé de rejoindre les New York Knicks. L'ailier fort passé par le Real Madrid s'installe dans la Grande Pomme, dans une équipe finaliste de conférence ayant terminé 3e de la conférence est, avec 51 victoires. Il sera en concurrence avec Karl-Anthony Towns, OG Anunoby ou encore Precious Achiuwa, à son poste.

Originaire de Dreux, le Français de 29 ans avait enregistré une moyenne de 11 points, 5,6 rebonds et 2,1 passes décisives avec les Sixers de Philadelphie, en près de 27 minutes de jeu. Grâce à de bons pourcentages au tir (50,1% et surtout 38% de loin), il s'est fait un nom outre-Atlantique et a obtenu un statut de 6e homme essentiel de la franchise.