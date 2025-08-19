Kylian Mbappé : quels sont les records que peut battre le Français lors de cette saison 2025-2026 ?

Ce mardi 19 août au soir, le Real Madrid de Kylian Mbappé ouvre sa saison en recevant Osasuna (21h). L'occasion pour le joueur français de lancer une saison qui pourrait être historique, s'il continue d'affoler les compteurs. Voici les 5 records que le Français pourrait battre cette saison.

Une nouvelle saison et de nouveaux records en vue. Pour Kylian Mbappé, l'édition 2025-2026 semble être un tournant. Tant collectivement qu'individuellement, le natif de Bondy sera particulièrement attendu. Sa saison démarre dès ce mardi 19 août, face à Osasuna. Une parfaite opportunité de lancer les hostilités, avant de faire parler de lui en marquant un peu plus l'Histoire ?

Le record de précocité pour atteindre les 100 buts au Real Madrid (105 matchs)

Lors de sa première saison, Kylian Mbappé a inscrit 44 buts, dont 31 en championnat et 7 en Ligue des Champions © Icon Sport

Lors de sa première saison, Kylian Mbappé a inscrit 44 buts en 59 matchs avec les Merengue. Il pourrait donc, à raison de 56 buts en 56 matchs, rejoindre Cristiano Ronaldo en tant que joueur le plus rapide à atteindre la barre des 100 réalisations avec le club espagnol. Il a déjà fait montre d'une adaptation éclair au club de la capitale espagnole en devenant le joueur au plus grand nombre de buts pour sa première saison au club, devançant Hugo Sanchez.

Le record de buts en une saison au Real Madrid (61)

C'est un secret de polichinelle : Kylian Mbappé a soif de records. L'un des plus difficile à battre pourrait être celui du nombre de but sur une seule saison au Real Madrid. En effet, il est détenu par Cristiano Ronaldo, qui a trouvé les filets à 61 reprises lors de l'exercice 2014-2015.

Pour rivaliser avec une telle performance, le salut du Français passera forcément par une belle saison collective des hommes de Xabi Alonso, permettant à l'attaquant des Bleus de bénéficier d'un maximum de temps de jeu avec son club.

A noter que Cristiano Ronaldo a été l'auteur des six saisons individuelles les plus prolifiques de l'histoire du club : 61 buts en 2014-2015, 60 buts en 2011-2012, 55 buts en 2012-2013, 53 buts en 2010-2011 et 51 buts en 2013-2014 et 2015-2016.

Le record du nombre de souliers d'or en tant que joueur du Real Madrid (3)

Pour ce record, Kylian Mbappé devra se montrer un petit peu plus patient. Il pourra néanmoins devenir seul deuxième de ce classement, en remportant un deuxième soulier d'or européen en deux années au Real Madrid, devançant Hugo Sanchez et son seul trophée de meilleur buteur du vieux continent (1990). Une nouvelle fois, il devra effacer le Portugais Cristiano Ronaldo des tablettes lors des prochaines saisons, qui en a glané trois avec la tunique blanche, en 2011, 2014 et 2015.

Le record de buts en Equipe de France (57)

Pour Kylian Mbappé, l'année s'annonce également chargée avec l'Equipe de France. Avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026, sur le continent nord américain, le Français peut vraisemblablement devenir cette saison le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection.

Actuellement, l'ancien joueur du PSG totalise 50 buts en Bleu, 7 longueurs derrière Olivier Giroud et seulement une longueur derrière Thierry Henry. Futur détenteur de ce record bien avant ses 30 ans, il devrait même exploser cette statistique, dans les prochaines années.

En juin dernier, Kylian Mbappé était déjà devenu le meilleur passeur de l'histoire des Bleus, avec 31 passes décisives. Il en est également le joueur le plus décisif de tous les temps avec 81 buts et passes décisives, devant Henry et ses 51 buts et 27 passes (78 contributions totales).

Le record de buts en Coupe du Monde (16)

Le plus significatif de tous les records ? Pour sa troisième Coupe du Monde, outre la soif de revanche après l'édition 2022, le capitaine des Bleus aura un objectif individuel de marque : devenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition la plus prestigieuse du football. Avec douze buts en deux compétitions, il se classe déjà sixième des joueurs les plus prolifiques de ce tournoi international.

Meilleur buteur de la précédente Coupe du Monde (8 buts), le Français n'aura que 5 buts à inscrire lors de la prochaine pour écrire l'Histoire © Icon Sport

Il lui faudra encore marquer à cinq reprises pour devenir le meilleur buteur, devant Miroslav Klose et ses 16 buts. Avant cela, il devra dépasser Just Fontaine, auteur de 13 buts, meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde. Attention toutefois à Lionel Messi, actuellement cinquième du classement avec 13 buts, qui devrait également être au rendez-vous de 2026 et pourrait rendre la tâche plus ardue au Français.