Tour d’Espagne 2025 : un coureur français se déboîte l’épaule à deux reprises avant de se faire voler son vélo et terminer dernier de la 2e étape

Le coureur français Axel Zingle s’est déboîté l’épaule à deux reprises et s’est fait voler son vélo, ce dimanche, lors de la deuxième étape du Tour d’Espagne.

Il a franchi la ligne d’arrivée avec plus de 24 minutes de retard. Axel Zingle a terminé la deuxième étape du Tour d’Espagne, ce dimanche, en dernière position au terme d’une journée où il a connu de multiples galères. Tout a basculé pour le coureur de la Visma-Lease a Bike à 26 kilomètres de l’arrivée. Alors que la pluie avait fait son apparition sur les routes espagnoles, il a été pris dans une chute collective à la sortie d’un rond-point avec plusieurs de ses coéquipiers dont son leader Jonas Vingegaard.

😱 OH LA CHUTE !



Vingegaard et de nombreux coureurs se retrouvent au sol à l'approche du final de cette étape !#LaVuelta#LesRppic.twitter.com/QOmC5bO2nc — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 24, 2025

«C’était assez glissant avec la pluie, Jonas a dû satisfaire un besoin naturel donc on a un peu reculé dans le peloton. On venait de se replacer au moment de la chute, je ne sais pas quel coureur est tombé en premier mais on est arrivés derrière, on n’a pas pu freiner et on a glissé», a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Equipe.

«J’ai pris un petit coup de chaud»

Si le Danois a pu rapidement repartir, Axel Zingle a eu l’épaule déboîtée. Elle a finalement été remise en place par les médecins sur le capot de la voiture du service médicale. «Malheureusement je me suis déboîté l’épaule, on a dû la remettre en place avant que je puisse repartir. Je voulais continuer mais comme je ne savais pas me remettre l’épaule seul, j’ai dû demander de l’aide», a-t-il indiqué. Et ses malheurs ne se sont pas arrêtés là. Quelques instants plus tard, l’ancien coureur de l’équipe Cofidis s’est de nouveau déboîté l’épaule en tentant de se ravitailler.

«J’ai voulu attraper un gel et je me suis redéboîté l’épaule donc j’ai dû m’arrêter», a-t-il déclaré. Et elle a à nouveau été remise en place dans l’ambulance. Mais au moment de repartir, son vélo avait tout simplement disparu. «Il y avait un mec qui ne parlait pas bien anglais, je lui ai confié mon vélo le temps que je monte dans l’ambulance pour remettre l’épaule, et quand je suis ressorti, je n’avais plus de vélo, donc j’ai dû attendre cinq, dix minutes, car il était parti avec mon vélo. Donc j’ai pris un petit coup de chaud», a assuré Axel Zingle.

Après avoir patienté, il a finalement pu repartir et franchir la ligne près de 25 minutes après son coéquipier Jonas Vingegaard, qui a fait coup double en remportant l’étape et endossant le maillot rouge de leader. De quoi mettre un peu de baume au cœur d’Axel Zingle.