Basket : une énorme bagarre générale éclate à la fin d’un match de l’AmeriCup entre la République dominicaine et l’Argentine (vidéo)

Un déferlement de coups. Alors que la République dominicaine a battu d’un point l’Argentine en prolongation, dimanche, en phase de poules de l’AmeriCup au Nicaragua (84-83), la fin de la rencontre a été marquée par une énorme bagarre générale.

PELEA ENTRE DOMINICANOS Y ARGENTINOS.



Esta pelea se formó entre los jugadores, luego de la victoria 84-83 de República Dominicana sobre Argentina en la AmeriCup 2025. pic.twitter.com/uAByb8TWwr — Molusco (@Moluskein) August 24, 2025

Au buzzer, les joueurs des deux équipes se sont retrouvés au milieu du terrain et la situation a rapidement dégénéré. Le pivot argentin Gonzalo Bressan s'est même retrouvé avec le visage ensanglanté. Il a fallu plusieurs secondes pour ramener le calme et apaiser les tensions. Si des insultes ont été entendues, l’origine de cette violente échauffourée est pour le moment inconnue.

La Fiba a ouvert une enquête sur ces indicents et devraient infliger de lourdes sanctions aux protagonistes impliqués dans cette altercation.