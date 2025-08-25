Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Basket : une énorme bagarre générale éclate à la fin d’un match de l’AmeriCup entre la République dominicaine et l’Argentine (vidéo)

La bagarre a éclaté après la victoire de la République dominicaine contre l'Argentine en prolongation. La bagarre a éclaté après la victoire de la République dominicaine contre l'Argentine en prolongation. [Glenn Gervot/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une bagarre générale a éclaté, dimanche soir, à la fin du match de poules de l’AmeriCup entre la République dominicaine et l’Argentine (84-83).

Un déferlement de coups. Alors que la République dominicaine a battu d’un point l’Argentine en prolongation, dimanche, en phase de poules de l’AmeriCup au Nicaragua (84-83), la fin de la rencontre a été marquée par une énorme bagarre générale.

Au buzzer, les joueurs des deux équipes se sont retrouvés au milieu du terrain et la situation a rapidement dégénéré. Le pivot argentin Gonzalo Bressan s'est même retrouvé avec le visage ensanglanté. Il a fallu plusieurs secondes pour ramener le calme et apaiser les tensions. Si des insultes ont été entendues, l’origine de cette violente échauffourée est pour le moment inconnue.

Sur le même sujet Basket : un ancien joueur de NBA rejoint un club français promu en première division Lire

La Fiba a ouvert une enquête sur ces indicents et devraient infliger de lourdes sanctions aux protagonistes impliqués dans cette altercation.

BasketSportVidéobagarre

À suivre aussi

L'Eurobasket 2025 est organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.
Eurobasket 2025 : le calendrier complet de la compétition
Basket : une star de la NBA souhaiterait se lancer dans le MMA après sa carrière
Basket : pourquoi des sextoys sont-ils lancés pendant les matchs de la WNBA ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités