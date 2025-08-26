Tour d’Espagne 2025 : pourquoi David Gaudu, dans le même temps que Jonas Vingegaard, est-il le nouveau leader du classement général ?

Au lendemain de sa victoire, le Français David Gaudu s’est emparé de la tête du classement général du Tour d’Espagne à l’issue de la 4e étape devant Jonas Vingegaard.

Il n'a pu cacher son sourire et son plaisir après avoir franchi la ligne d'arrivée. Au lendemain de sa magnifique victoire, David Gaudu s’est emparé, ce mardi, de la tête du classement général et du maillot rouge de leader du Tour d’Espagne à l’issue de la 4e étape entre Susa (Italie) et Voiron (Isère), remportée au sprint par le Britannique Ben Turner. Le grimpeur Français est dans le même temps que Jonas Vingegaard, mais à l’addition des places obtenues à chaque étape depuis le départ de la Vuelta, il devance le Danois.

Le Breton a en effet terminé 49e de la 1ère étape, puis 3e de la 2e étape, 1er de la 3e étape et enfin 25e de la 4e étape quand Jonas Vingegaard a fini 41e, puis 1er, 2e et 42e. Avant le départ de cette 4e étape, le coureur de la Groupama-FDJ avait fait de ce maillot rouge un objectif, sachant qu’il devait devancer d’au moins huit places le double vainqueur du Tour de France. Et il a réussi sa mission, enfilant pour la première fois de sa carrière la tunique de leader sur un Grand Tour.

«C’est un juste retour des choses pour le travail des gars aujourd’hui. C’était un mini-objectif, mais on ne voulait pas se prendre la tête avec ça non plus parce qu’il y a quand même des risques de chute. (…) C’est sûr que c’est un peu symbolique parce que je gagne (hier, ndlr) sur la Vuelta en Italie après un Giro raté. Là, je prends le maillot de leader en France. C’est un beau clin d’œil», s’est réjoui David Gaudu, qui avait connu jusqu’à maintenant une saison compliquée.

Le plus dur sera désormais de conserver ce maillot rouge, ce mercredi, lors du contre-la-montre par équipes long de 24 kilomètres à Figueres (Catalogne). «On donnera tout sur le chrono par équipes, on verra bien ce que ça donne. C'est un exercice qu'on a quand même bossé. On verra bien», a-t-il assuré. Et quoi qu’il arrive, son Tour d’Espagne est déjà réussi.