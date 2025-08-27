Tour d’Espagne 2025 : la formation Israel-Premier Tech gênée par des manifestants pro-palestiniens (vidéo)

La formation Israel-Premier Tech a été gênée, ce mercredi, par des manifestants pro-palestiniens lors du contre-la-montre par équipes de la 5e étape du Tour d’Espagne.

Elle a encore été prise pour cible. Malgré la présence de plusieurs motos de police, la formation Israel-Premier Tech a été gênée, ce mercredi, par des manifestants pro-palestiniens lors du contre-la-montre par équipes de la 5e étape du Tour d’Espagne. Au moment du passage des coureurs, lancés à pleine vitesse, plusieurs individus ont fait irruption au milieu de la route brandissant des banderoles ainsi que des drapeaux aux couleurs de la Palestine.

📹 Des manifestants propalestiniens, présents sur le parcours du contre-la-montre par équipes de la Vuelta, ont bloqué les coureurs de la formation Israel-Premier Tech ce mercredi pic.twitter.com/COBTyrqoGz — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 27, 2025

Marco Frigo, 16e du classement général, et ses coéquipiers ont été freinés dans leur effort, certains ont même été contraints de mettre pied à terre. Si tous ont pu repartir, l’équipe a perdu de précieuses secondes et a terminé à la 19e place à 54 secondes de l'équipe UAE Team Emirates-XRG, qui a remporté ce chrono. Et ce n’est pas la première fois que la formation Israel-Premier Tech est visée.

Une série d’actions a été recensée ces derniers mois. Lors du Tour d’Italie, des militants avaient bloqué deux coureurs échappés sur une étape, alors qu’un manifestant avait fait irruption à l’arrivée de la 11e étape du Tour de France à Toulouse avant d’être stoppé par le service de sécurité. Ces événements pourraient pousser à renforcer davantage les mesures de sécurité autour de l’équipe détenue par Sylvan Adams.