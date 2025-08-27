Toute l’actu en direct 24h/24
Tour d’Espagne 2025 : la formation Israel-Premier Tech gênée par des manifestants pro-palestiniens (vidéo)

L'équipe Israel Premier Tech a été ciblée à plusieurs reprises ces derniers mois. L'équipe Israel Premier Tech a été ciblée à plusieurs reprises ces derniers mois. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La formation Israel-Premier Tech a été gênée, ce mercredi, par des manifestants pro-palestiniens lors du contre-la-montre par équipes de la 5e étape du Tour d’Espagne.

Elle a encore été prise pour cible. Malgré la présence de plusieurs motos de police, la formation Israel-Premier Tech a été gênée, ce mercredi, par des manifestants pro-palestiniens lors du contre-la-montre par équipes de la 5e étape du Tour d’Espagne. Au moment du passage des coureurs, lancés à pleine vitesse, plusieurs individus ont fait irruption au milieu de la route brandissant des banderoles ainsi que des drapeaux aux couleurs de la Palestine.

Marco Frigo, 16e du classement général, et ses coéquipiers ont été freinés dans leur effort, certains ont même été contraints de mettre pied à terre. Si tous ont pu repartir, l’équipe a perdu de précieuses secondes et a terminé à la 19e place à 54 secondes de l'équipe UAE Team Emirates-XRG, qui a remporté ce chrono. Et ce n’est pas la première fois que la formation Israel-Premier Tech est visée.

Jonas Vingegaard et son équipe Visma Lease a Bike se sont fait voler une vingtaine de vélos.
Sur le même sujet Tour d’Espagne 2025 : l’équipe de Jonas Vingegaard victime d’un cambriolage avec une vingtaine de vélos volés et un préjudice de plus de 250.000 euros Lire

Une série d’actions a été recensée ces derniers mois. Lors du Tour d’Italie, des militants avaient bloqué deux coureurs échappés sur une étape, alors qu’un manifestant avait fait irruption à l’arrivée de la 11e étape du Tour de France à Toulouse avant d’être stoppé par le service de sécurité. Ces événements pourraient pousser à renforcer davantage les mesures de sécurité autour de l’équipe détenue par Sylvan Adams.

