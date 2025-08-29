Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue Conférence 2025 : tirage difficile mais abordable pour Strasbourg qui recevra Breidablik, Jagiellonia et Crystal Palace

Après les tirages de la prestigieuse Ligue des champions et de la Ligue Europa, c'était au tour de Strasbourg de connaître l'identité de ses adversaires pour la Ligue Conférence. [Glyn KIRK / AFP]
Par CNEWS
Le club du RC Strasbourg connaît ses adversaires en phase de ligue de la Ligue Conférence, selon le tirage au sort effectué ce vendredi à Monaco. Le club alsacien sera opposé à une grosse pointure internationale, Crystal Palace, mais ses autres adversaires seront abordables. 

Après les tirages de la prestigieuse Ligue des champions et de la Ligue Europa, c'était au tour de Strasbourg de connaître l'identité de ses adversaires pour la Ligue Conférence. Le club alsacien, qui regoûte à une Coupe d'Europe pour la première fois depuis vingt ans, après son succès contre Brondby, sera opposé à Jagiellonia, Crystal Palace et Breidablik dans leur stade de la Meinau.  

Ils se déplaceront sur les terrains du Slovan Brastislava, d'Aberdeen et de Häcken. La phase de ligue de la C4 débutera le 2 octobre et se terminera le 18 décembre. La finale est prévue le 27 mai 2026 à Leipzig.

