Madagascar-Maroc, finale du CHAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Madagascar et le Maroc s'affrontent ce samedi 30 août à 17h, à l'occasion de la finale du CHAN 2025, depuis le Safaricom Stadium Kasarani de Nairobi, au Kenya.

Le dénouement du tournoi arrive à grands pas. Madagascar et le Maroc vont s'affronter ce samedi 30 août à 17h, à l'occasion de la finale du CHAN 2025, depuis le Safaricom Stadium Kasarani de Nairobi, au Kenya.

En effet, les deux sélections se sont respectivement imposées 1-0 face au Soudan tandis que le Maroc a bataillé jusqu'au bout (5-3 aux TAB) après avoir fait match nul contre le Sénégal, l'autre favori de la compétition et champion en titre.

En cas de victoire, le Maroc pourra se préparer de la plus belle des manières avant de recevoir cette fois-ci la CAN 2025 sur ses terres, à partir du 21 décembre.

De leur côté, les Baréa réaliseraient un véritable exploit en cas de sacre, après avoir accédé aux quarts de finale de la CAN 2019, pour leur toute première participation.

Programme TV

Madagascar-Maroc

Finale du CHAN 2025

Samedi 30 août à 17h

BeIn Sports 1