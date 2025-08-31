Eurobasket 2025 : la mauvaise opération de l'équipe de France qui s'incline contre Israël (82-69)

Au lendemain de sa belle victoire contre la Slovénie, l'équipe de France s'est inclinée contre Israël (82-69) ce dimanche lors de la troisième journée de l'Eurobasket 2025.

Il faudra patienter. L’équipe de France masculine s'est inclinée face à Israël dimanche (82-69) à Katowice (Pologne) lors de son 3e match de l'Eurobasket 2025. Une mauvaise opération pour les hommes de Frédéric Fauthoux qui devront attendre avant une éventuelle qualification en 8es de finale.

Alors qu'ils avaient brillamment battus les Slovènes de la star NBA Luka Doncic la veille, les Bleus ont cette fois-ci totalement bafouillé leur basket contre les Israéliens. Les Tricolores, très maladroits à trois points (8 sur 32) ont perdu les pédales dans le quatrième quart temps.

Une finale contre la Pologne

Dans une salle de Katowice acquise à ses adversaires, l’équipe de France, privée pour l'occasion d'Alexandre Sarr, ménagé pour une alerte musculaire au mollet, a subi la loi de Deni Avdija (23 pts, 8 rebonds) et Yam Madar (17 pts, 4 rebonds).

«On n'arrivait pas à bouger, à les punir et à donner la balle à l'intérieur, a confié Elie Okobo au micro de beIN SPORTS après le match. C'est quelque chose qu'on va devoir travailler. Il va falloir se reprendre, se reposer et être prêt pour le prochain match. Quand on n'a pas d'adresse, il faut défendre et on n'a pas défendu comme il le faut. Ils ont mis 82 points, c'est beaucoup trop. Contre la Pologne (mardi), ça va être comme une finale. Il faudra être prêts, on sera d'attaque et on montrera u meilleur visage.»

Il le faudra car les Polonais joueront à domicile dans une ambiance qui s’annonce bouillante.