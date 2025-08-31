Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de la compétition

L’Euro de basket 2025 est organisé jusqu'au 14 septembre en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne avec 24 équipes engagées dont l’équipe de France présente dans la poule D.

Poule A

Mercredi 27 août

République tchèque-Portugal : 50-62

Lettonie-Turquie : 73-93

Serbie-Estonie : 98-64

Vendredi 29 août

Turquie-République tchèque : 92-78

Estonie-Lettonie : 70-72

Portugal-Serbie : 69-80

Samedi 30 août

République tchèque-Estonie : 75-89

Lettonie-Serbie : 80-84

Turquie-Portugal : 95-54

Lundi 1er septembre

Estonie-Turquie à 13h45

Portugal-Lettonie à 17h

Serbie-République tchèque à 20h15

Mercredi 3 septembre

Estonie-Portugal à 13h45

République tchèque-Lettonie à 17h

Turquie-Serbie à 20h15

Poule B

Mercredi 27 août

Grande-Bretagne-Lituanie : 70-94

Monténégro-Allemagne : 76-106

Suède-Finlande : 90-93

Vendredi 29 août

Allemagne-Suède : 105-83

Lituanie-Monténégro : 94-67

Finlande-Grande-Bretagne : 109-79

Samedi 30 août

Lituanie-Allemagne : 88-107

Grande-Bretagne-Suède : 59-78

Monténégro-Finlande : 65-85

Lundi 1er septembre

Suède-Monténégro à 12h30

Allemagne-Grande-Bretagne à 15h30

Finlande-Lituanie à 19h30

Mercredi 3 septembre

Monténégro-Grande-Bretagne à 12h30

Lituanie-Suède à 15h30

Finlande-Allemagne à 19h30

Poule C

Jeudi 28 août

Géorgie-Espagne : 83-69

Bosnie-Chypre : 91-64

Grèce-Italie : 75-66

Samedi 30 août

Italie-Géorgie : 78-62

Chypre-Grèce : 69-96

Espagne-Bosnie : 88-67

Dimanche 31 août

Géorgie-Grèce à 14h

Espagne-Chypre à 17h15

Bosnie-Italie à 20h30

Mardi 2 septembre

Grèce-Bosnie à 14h

Chypre-Géorgie à 17h15

Italie-Espagne à 20h30

Jeudi 4 septembre

Bosnie-Géorgie à 14h

Italie-Chypre à 17h15

Espagne-Grèce à 20h30

Poule D

Jeudi 28 août

Israël-Islande : 83-71

Belgique-France : 64-92

Slovénie-Pologne : 95-105

Samedi 30 août

Islande-Belgique : 64-71

France-Slovénie : 103-95

Pologne-Israël : 66-64

Dimanche 31 août

Slovénie-Belgique à 14h

Israël-France à 17h

Pologne-Islande à 20h30

Mardi 2 septembre

Belgique-Israël à 14h

Islande-Slovénie à 17h

France-Pologne à 20h30

Jeudi 4 septembre

France-Islande à 14h

Israël-Slovénie à 17h

Pologne-Belgique à 20h30