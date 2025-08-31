Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions 2025-2026 : le calendrier complet de Monaco

Monaco fera ses débuts en Ligue des champions contre Bruges. Monaco fera ses débuts en Ligue des champions contre Bruges. [Sylvain Thomas/FEP/Icon Sport]
Monaco se déplacera en Belgique pour affronter Bruges lors de la 1ere journée avant de recevoir les Anglais de Manchester City puis de Tottenham. 

Jeudi 18 septembre

Club Bruges-Monaco à 18h45

Mercredi 1er octobre

Monaco-Manchester City à 21h

Mercredi 22 octobre

Monaco-Tottenham à 21h

Mardi 4 novembre

Bodo Glimt-Monaco à 21h

Mercredi 26 novembre

Pafos-Monaco à 18h45

Mardi 9 décembre

Monaco-Galatasaray à 21h

Mardi 20 janvier

Real Madrid-Monaco à 21h

Mercredi 28 janvier

Monaco-Juventus Turin à 21h

Le PSG, Monaco et l'OM ont hérité d'adversaires redoutables pour la phase de ligue de la Ligue des champions.
Ligue des champions 2025-2026 : voici l’ensemble des adversaires du PSG, de Monaco et l’OM pour la phase de ligue
La prochaine finale de la Ligue des champions se jouera en Hongrie.
Ligue des champions : pourquoi la finale aura-t-elle désormais lieu à 18h ?
