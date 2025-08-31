Ligue des champions 2025-2026 : le calendrier complet de Monaco

Monaco se déplacera en Belgique pour affronter Bruges lors de la 1ere journée avant de recevoir les Anglais de Manchester City puis de Tottenham.
Jeudi 18 septembre
Club Bruges-Monaco à 18h45
Le calendrier de la Phase de Ligue de @ChampionsLeague pour l'AS Monaco 🗓️🏆 pic.twitter.com/0ZJvnKD0vw
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 30, 2025
Mercredi 1er octobre
Monaco-Manchester City à 21h
Mercredi 22 octobre
Monaco-Tottenham à 21h
Mardi 4 novembre
Bodo Glimt-Monaco à 21h
Mercredi 26 novembre
Pafos-Monaco à 18h45
Mardi 9 décembre
Monaco-Galatasaray à 21h
Mardi 20 janvier
Real Madrid-Monaco à 21h
Mercredi 28 janvier
Monaco-Juventus Turin à 21h