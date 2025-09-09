Toute l’actu en direct 24h/24
UFC Paris 4 : combien Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis vont-ils toucher après leur victoire ?

Benoît Saint-Denis a retrouvé la victoire à l'UFC. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’UFC Paris 4 a vu samedi les victoires de tous les Français en lice, dont Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis. Voici les sommes que tous les combattants vont toucher.

Un petit chèque pour chacun. Comme après une soirée de l'UFC, place aux comptes. Les combattants sont tous repartis de l'Accor Arena avec une petite somme. Voici dans le détail les salaires estimés dévoilés par le site ufc-fr.

Brad Tavares : 421.000 dollars (358.645 euros)
Nassourdine Imavov : 361.000 dollars (307.532 euros)
Marcin Tybura : 321.000 dollars (273.456 euros)
Paul Craig : 266.000 dollars (226.602 euros)
Benoit Saint-Denis : 256.000 dollars (218.083 euros)
Sam Hughes : 221.000 dollars (188.267 euros)
Modestas Bukauskas : 211.000 dollars (179.748 euros)
Caio Borralho : 181.000 dollars (154.192 euros)
Rinat Fakhretdinov : 156.000 dollars (132.894 euros)
Mason Jones : 126.500 dollars (107.764 euros)
Kaue Fernandes : 104.500 dollars (89.022 euros)
William Gomis : 78.000 dollars (66.447 euros)
Ante Delija : 78.000 dollars (66.447 euros)
Sam Patterson : 60.500 dollars (51.539 euros)
Oumar Sy : 54.500 dollars (46.428 euros)
Brendson Ribeiro : 42.000 dollars (35.779 euros)
Rhys McKee : 42.000 dollars (35.779 euros)
Robert Bryczek : 32.000 dollars (27.260 euros)
Shauna Bannon : 29.500 dollars (25.130 euros)
Mauricio Ruffy : 29.000 dollars (24.704 euros)
Bolaji Oki : 29.000 dollars (24.704 euros)
Axel Sola : 28.000 dollars (23.852 euros)
Trey Waters : 20.000 dollars (17.037 euros)
Andreas Gustafsson : 18.000 dollars (15.334 euros)
Robert Ruchala : 16.000 dollars (13.630 euros)
Harry Hardwick : 16.000 dollars (13.630 euros)

A noter que le montant prend en compte le salaire de base, les primes et les bonus.

Pour rappel, voici les quatre bonus de 50.000 dollars (42.656 euros) décernés :

Performance de la soirée : Benoit Saint-Denis 
Performance de la soirée : Mason Jones
Performance de la soirée : Ante Delija
Performance de la soirée : Kaue Fernandes

