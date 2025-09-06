UFC Paris 4 : les résultats et les combats de la soirée en direct

L'UFC Paris 4 a lieu ce samedi 6 septembre avec en main event Nassourdine Imavov contre Caio Borralho. Suivez les résultats en direct.
Carte principale
Nassourdine Imavov vs Caio Borralho (poids moyens)
Benoît Saint Denis vs Maurício Ruffy (poids légers)
Modestas Bukauskas vs Paul Craig (poids mi-lourds)
Mason Jones bat Bolaji Oki (TKO au deuxième round)
THE WELSH DRAGON 🏴 🐉 #UFCParis
How about THAT for a comeback from @MasonJones1995?! pic.twitter.com/mKqCgz4RYa
— UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025
Axel Sola bat Rhys McKee (TKO au troisième round)
WELCOME TO THE UFC 🇫🇷 👏 #UFCParis
Axel Sola gets the stoppage win in his debut! pic.twitter.com/fjAFGPzQkv
— UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025
William Gomis bat Robert Ruchała (décision unanime)
30-27, 29-28, 29-28 #UFCParis
William Gomis beats Robert Ruchala by unanimous decision! pic.twitter.com/E3K29dLGDK
— UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025
carte préliminaire
Oumar Sy bat Brendson Ribeiro (TKO au premier round)
Got it done at home 🇫🇷
It's a first round TKO win for @Oum93MMA at #UFCParis! pic.twitter.com/bPnkT3KQBT
— UFC (@ufc) September 6, 2025
Ante Delija bat Marcin Tybura (TKO au premier round)
🔥 Débuts réussis pour le partenaire de Tom Aspinall
Ante Delija s'impose par KO au premier round
📺 Regardez les prélims de l'#UFCParis EN DIRECT sur les chaines Twitch et YouTube de RMC Sport pic.twitter.com/ZLgLtGUl9l
— UFC France (@UFCFRA) September 6, 2025
Kauê Fernandes bat Harry Hardwick (TKO au premier round)
😨 Il lui a découpé la jambe
Kaue Fernandes s'impose par TKO au premier round
📺 Regardez les prélims de l'#UFCParis EN DIRECT sur les chaines Twitch et YouTube de RMC Sport pic.twitter.com/PaKpda46AV
— UFC France (@UFCFRA) September 6, 2025
Sam Patterson bat Trey Waters (TKO au premier round)
😱 Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'eau de Paris ?!
Sam Patterson s'impose par TKO au premier round
📺 Regardez les prélims de l'#UFCParis EN DIRECT sur les chaines Twitch et YouTube de RMC Sport pic.twitter.com/bM0zYR2Rv0
— UFC France (@UFCFRA) September 6, 2025
Robert Bryczek bat Brad Tavares (TKO au troisième round)
Que des finish ce soir 🤯
Robert Bryczek s'impose par TKO au troisième round
📺 Regardez les prélims de l'#UFCParis EN DIRECT sur les chaines Twitch et YouTube de RMC Sport pic.twitter.com/lUlO8N8WMt
— UFC France (@UFCFRA) September 6, 2025
Rinat Fakhretdinov bat Andreas Gustafsson (TKO au premier round)
Three in a row for the Gladiator 😤
What a performance from Rinat Fakhretdinov! pic.twitter.com/CWlh2HEhIV
— UFC (@ufc) September 6, 2025
Sam Hughes bat Shauna Bannon (soumission au deuxième round)
First fight, first finish 💥 #UFCParis 🇫🇷
Sam Hughes gets the rear-naked choke over Shauna Bannon!
Watch our prelims LIVE NOW on @UFCFightPass 📺 pic.twitter.com/EZPqJoTdsw
— UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025