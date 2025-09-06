Toute l’actu en direct 24h/24
UFC Paris 4 : les résultats et les combats de la soirée en direct

Nassourdine Imavov affronte Caio Borralho en main event de l'UFC Paris 4. [Icon Sport]
Par Saïd El Abadi
Publié le - Mis à jour le

L'UFC Paris 4 a lieu ce samedi 6 septembre avec en main event Nassourdine Imavov contre Caio Borralho. Suivez les résultats en direct.

Carte principale

Nassourdine Imavov vs Caio Borralho (poids moyens)

Benoît Saint Denis vs Maurício Ruffy (poids légers) 

Modestas Bukauskas vs Paul Craig (poids mi-lourds)

Mason Jones bat Bolaji Oki (TKO au deuxième round)

Axel Sola bat Rhys McKee (TKO au troisième round)

William Gomis bat Robert Ruchała (décision unanime)

carte préliminaire

Oumar Sy bat Brendson Ribeiro (TKO au premier round)

Ante Delija bat Marcin Tybura (TKO au premier round)

Kauê Fernandes bat Harry Hardwick (TKO au premier round)

Sam Patterson bat Trey Waters (TKO au premier round)

Robert Bryczek bat Brad Tavares (TKO au troisième round)

Rinat Fakhretdinov bat Andreas Gustafsson (TKO au premier round)

Sam Hughes bat Shauna Bannon (soumission au deuxième round)
 

