UFC Paris 4 : les résultats et les combats de la soirée en direct

L'UFC Paris 4 a lieu ce samedi 6 septembre avec en main event Nassourdine Imavov contre Caio Borralho. Suivez les résultats en direct.

Carte principale

Nassourdine Imavov vs Caio Borralho (poids moyens)

Benoît Saint Denis vs Maurício Ruffy (poids légers)

Modestas Bukauskas vs Paul Craig (poids mi-lourds)

Mason Jones bat Bolaji Oki (TKO au deuxième round)

THE WELSH DRAGON 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🐉 #UFCParis



How about THAT for a comeback from @MasonJones1995?! pic.twitter.com/mKqCgz4RYa — UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025

Axel Sola bat Rhys McKee (TKO au troisième round)

WELCOME TO THE UFC 🇫🇷 👏 #UFCParis



Axel Sola gets the stoppage win in his debut! pic.twitter.com/fjAFGPzQkv — UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025

William Gomis bat Robert Ruchała (décision unanime)

30-27, 29-28, 29-28 #UFCParis



William Gomis beats Robert Ruchala by unanimous decision! pic.twitter.com/E3K29dLGDK — UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025

carte préliminaire

Oumar Sy bat Brendson Ribeiro (TKO au premier round)

Got it done at home 🇫🇷



It's a first round TKO win for @Oum93MMA at #UFCParis! pic.twitter.com/bPnkT3KQBT — UFC (@ufc) September 6, 2025

Ante Delija bat Marcin Tybura (TKO au premier round)

🔥 Débuts réussis pour le partenaire de Tom Aspinall

Ante Delija s'impose par KO au premier round



📺 Regardez les prélims de l'#UFCParis EN DIRECT sur les chaines Twitch et YouTube de RMC Sport pic.twitter.com/ZLgLtGUl9l — UFC France (@UFCFRA) September 6, 2025

Kauê Fernandes bat Harry Hardwick (TKO au premier round)

😨 Il lui a découpé la jambe

Kaue Fernandes s'impose par TKO au premier round



📺 Regardez les prélims de l'#UFCParis EN DIRECT sur les chaines Twitch et YouTube de RMC Sport pic.twitter.com/PaKpda46AV — UFC France (@UFCFRA) September 6, 2025

Sam Patterson bat Trey Waters (TKO au premier round)

😱 Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'eau de Paris ?!

Sam Patterson s'impose par TKO au premier round



📺 Regardez les prélims de l'#UFCParis EN DIRECT sur les chaines Twitch et YouTube de RMC Sport pic.twitter.com/bM0zYR2Rv0 — UFC France (@UFCFRA) September 6, 2025

Robert Bryczek bat Brad Tavares (TKO au troisième round)

Que des finish ce soir 🤯

Robert Bryczek s'impose par TKO au troisième round



📺 Regardez les prélims de l'#UFCParis EN DIRECT sur les chaines Twitch et YouTube de RMC Sport pic.twitter.com/lUlO8N8WMt — UFC France (@UFCFRA) September 6, 2025

Rinat Fakhretdinov bat Andreas Gustafsson (TKO au premier round)

Three in a row for the Gladiator 😤



What a performance from Rinat Fakhretdinov! pic.twitter.com/CWlh2HEhIV — UFC (@ufc) September 6, 2025

Sam Hughes bat Shauna Bannon (soumission au deuxième round)

