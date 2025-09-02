Brésil-France, quart de finale du Mondial féminin de volley-ball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après son exploit contre la Chine, l’équipe de France affronte le Brésil, ce jeudi 4 septembre, en quarts de finale du Mondial féminin de volley-ball.

Un nouvel exploit ? Après leur qualification historique en battant la Chine, l’équipe de France féminine va affronter le Brésil, jeudi, en quarts de finale du Championnat du monde de volley-ball à Bangkok (Thaïlande).

Les Brésiliens et leur star Gabi, qui font partie des favorites du tournoi, ont validé leur ticket en battant la République dominicaine en quatre sets dimanche.

Il y a une semaine, les Tricolores s’étaient inclinées au tie-break contre les Sud-Américaines, lors de la deuxième journée du Mondial.

France-Brésil

Quart de finale

Mondial de volley-ball féminin 2025

Jeudi 4 septembre

12h sur L’Equipe Live