Brésil-France, quart de finale du Mondial féminin de volley-ball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Helena Cazaute et les Bleues en route vers un nouvel exploit ? [Newspix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après son exploit contre la Chine, l’équipe de France affronte le Brésil, ce jeudi 4 septembre, en quarts de finale du Mondial féminin de volley-ball.

Un nouvel exploit ? Après leur qualification historique en battant la Chine, l’équipe de France féminine va affronter le Brésil, jeudi, en quarts de finale du Championnat du monde de volley-ball à Bangkok (Thaïlande).

Les Brésiliens et leur star Gabi, qui font partie des favorites du tournoi, ont validé leur ticket en battant la République dominicaine en quatre sets dimanche.

Il y a une semaine, les Tricolores s’étaient inclinées au tie-break contre les Sud-Américaines, lors de la deuxième journée du Mondial.

Les Bleues ont éliminé la Chine en 8e de finale du Mondial organisé en Thaïlande.
France-Brésil

Quart de finale 

Mondial de volley-ball féminin 2025

Jeudi 4 septembre

12h sur L’Equipe Live

Volley-BallEquipe de FranceBrésilQuelle heure quelle chaîneSport

Les Bleues ont éliminé la Chine en 8e de finale du Mondial organisé en Thaïlande.
