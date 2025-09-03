Toute l’actu en direct 24h/24
Tour d’Espagne 2025 : la 11e étape raccourcie et sans vainqueur en raison de manifestants pro-palestiniens sur la ligne d’arrivée

Les temps de la 11e étape ont été gelés à 3 kilomètres de l'arrivée à Bilbao. Les temps de la 11e étape ont été gelés à 3 kilomètres de l'arrivée à Bilbao. [ANDER GILLENEA / AFP]
Par CNEWS
La 11e étape du Tour d’Espagne a dû être raccourcie et neutralisée, ce mercredi, en raison de la présence de manifestants pro-palestiniens sur la ligne d’arrivée à Bilbao.

Nouvelle journée de perturbations sur le Tour d’Espagne. La 11e étape de la Vuelta a dû être raccourcie, ce mercredi, pour éviter le moindre risque d’incidents en raison de la présence de nombreux manifestants pro-palestiniens massés sur la ligne d’arrivée dans le centre-ville de Bilbao.

Les temps ont été figés à trois kilomètres de l’arrivée, où sont passés en tête Jonas Vingegaard et Thomas Pidcock avec une dizaine de secondes d’avance sur un groupe de favoris, sans qu’il n’y ait de vainqueur d’étape. La cérémonie protocolaire a également été annulée. «Suite à des incidents sur la ligne d’arrivée, nous avons décidé de prendre les temps à 3 kilomètres de la ligne. Il n’y aura pas de vainqueur d’étape. Nous attribuerons les points pour le classement de la montagne et le sprint intermédiaire, mais pas sur la ligne d’arrivée», ont indiqué les organisateurs. 

Alors que ces événements étaient redoutés, le départ de cette 11e étape avait déjà été perturbé et retardé à cause de manifestants rassemblés sur le bord de la route, obligeant les coureurs à s’arrêter. Ils s’étaient finalement élancés après de longues minutes de flottement dans la ville basque. Et malgré la présence importante des forces de l’ordre, la sécurité des coureurs n’était pas suffisamment garantie.

D'autant que lors d'un premier passage sur la ligne, à 38 kilomètres de l'arrivée plusieurs manifestants ont tenté de forcer les barrières de sécurité et ont eu beaucoup de mal à être contenus par les autorités. «On a vu la police essayer de les contenir», a confié le Danois Jonas Vingegaard, qui a conservé son maillot rouge de leader.

Cette 80e édition avait déjà été perturbée, mardi, lorsque plusieurs militants pro-palestiniens, qui protestent contre la présence de l’équipe Israel Premier-Tech, ont traversé la route au moment du passage du peloton lancé à vive allure, provoquant notamment la chute du coureur italien Simone Petilli. Mais aussi lors du contre-la-montre de la 5e étape avec des manifestants portant des banderoles et des drapeaux palestiniens qui ont tenté de bloquer les coureurs de la formation Israel-Premier Tech.

Le Tour d'Espagne a été perturbé à plusieurs reprises par des manifestations pro-palestiniennes.
Et d’autres actions du même type, également rencontrées sur le Tour d’Italie puis le Tour de France, ne sont pas à exclure d’ici à la fin de ce Tour d’Espagne. A moins que l’équipe Israel Premier-Tech ne décide de se retirer.

CyclismeSportTour d'EspagnePalestine

