Football : un futur adversaire du PSG en Ligue des champions vire son nouvel entraîneur après seulement trois matchs

Successeur de Xabi Alonso à la tête du Bayer Leverkusen, Erik ten Hag a été remercié, ce lundi, par le club allemand après seulement trois matchs sur le banc.

Une collaboration de très courte durée. Arrivé cet été pour remplacer Xabi Alonso, parti au Real Madrid, Erik ten Hag (55 ans) a été congédié, ce lundi, par le Bayer Leverkusen après seulement trois matchs passés sur le banc du club allemand. «Le Bayer 04 se sépare de son entraîneur principal Erik ten Hag avec effet immédiat», a indiqué la formation allemande dans un communiqué.

«Cette séparation était nécessaire»

«Cette décision n’a pas été facile à prendre pour nous. Personne n’a souhaité en arriver là. Cependant, les dernières semaines ont montré qu’il n’est pas possible de construire une nouvelle équipe avec du succès dans cette configuration», a expliqué, de son côté, le directeur sportif du club Simon Rolfes.

Le Néerlandais, passé par l’Ajax Amsterdam ou encore Manchester United, paie un début de saison mitigé. Après s’être qualifié pour les 16es de finale de la Coupe d’Allemagne (4-0) sur la pelouse de Grossaspach (D4), le Bayern Leverkusen s’est incliné en Bundesliga contre Hoffenheim à domicile (1-2) avant de concéder le match nul sur la pelouse du Werder Brême après avoir mené par deux fois au score.

«Une séparation à ce stade précoce de la saison est douloureuse, mais elle était nécessaire de notre point de vue. Notre ambition reste toujours de réaliser les objectifs fixés pour la saison et cela nécessite les meilleures conditions possibles, à tous les niveaux», a confié le président Fernando Carro.

Le Bayer Leverkusen, qui sera opposé au PSG dans un mois et demi en Ligue des champions (21 octobre), est désormais en quête d’un nouveau coach avant la prochaine rencontre, dans dix jours, contre l’Eintracht Francfort. En attendant, les anciens adjoints d'Erik ten Hag ont été chargés d’assurer l’intérim.