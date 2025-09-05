Formule 1 : jusqu'à quand le Grand Prix de Monaco restera au programme du championnat ?

Les organisateurs de la Formule 1 ont annoncé, ce vendredi, que le prestigieux Grand Prix de Monaco a été prolongé au calendrier jusqu’en 2035. À partir de 2026, cette course mythique dans les rues de la Principauté se déroulera début juin et non fin mai comme c’était le cas traditionnellement.

Une bonne nouvelle pour la Principauté et les fans de Formule 1. Ce vendredi, les organisateurs du championnat du monde ont annoncé que le Grand Prix de Monaco, course mythique disputée dans les rues du Rocher, a été prolongé au calendrier jusqu’en 2035.

«La Formule 1 prolonge le Grand Prix de Monaco jusqu'en 2035 inclus, à la suite de l'extension de l'accord existant avec l'Automobile Club de Monaco (ACM) qui courait jusqu'à la saison 2031», a révélé le promoteur promoteur Formula One dans un communiqué publié en marge du GP d'Italie disputé ce weekend.

🚨 Officiel / Official



2̶0̶3̶1̶ ➝ 2035



Le Formula 1 Grand Prix de Monaco est prolongé de 4️⃣ saisons supplémentaires 🔒

👉 L’épreuve restera donc au calendrier du championnat du monde de Formule 1 jusqu’en 2035 ! 🤩



--



The Formula 1 Grand Prix de Monaco has been extended for… pic.twitter.com/TuVLr0rFjK — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) September 5, 2025

Deuxième GP le plus fréquemment couru

Une victoire donc pour la Principauté. Ces dernières années, les paddocks de Formule 1 délaissent de plus en plus les pays européens pour se rendre au Moyen-Orient et ses territoires riches, en quête de compétitions sportives mondialement reconnues. À l’image du Grand Prix du Qatar, disputé pour la première fois en novembre 2021 sur le circuit international de Losail. Ce dernier a été intégré durablement dans le calendrier à partir de 2023 avec un contrat de 10 ans.

Concernant le GP de Monaco, qui existe depuis la création de la Formule 1 en 1950, il est classé deuxième dans la liste des courses les plus fréquemment courues dans le championnat du monde derrière le circuit de Monza (Grand Prix d’Italie). Concrètement, le GP du Rocher se dispute sans discontinuer depuis 1955.

En revanche, il y aura tout de même une petite nouveauté au niveau du calendrier. Alors qu’il est traditionnellement disputé fin mai en même temps que les 500 Miles d’Indianapolis, autre rendez-vous incontournable du sport automobile, le prestigieux GP de Monaco se déroulera début juin à compter de 2026. Les Monégasques et les fans du monde entier pourront donc continuer à admirer les monoplaces se disputer la victoire dans les rues de la Principauté pendant 10 ans encore.