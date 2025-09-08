Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : voici le nouveau classement ATP après le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vainqueur de l’US Open contre Jannik Sinner, l’Espagnol Carlos Alcaraz a retrouvé, ce lundi, la première place du classement ATP devant l’Italien et l’Allemand Alexander Zverev.

Il est de retour au sommet. Vainqueur de l’US Open contre Jannik Sinner, son 6e titre en Grand Chelem, Carlos Alcaraz a retrouvé, ce lundi, la 1ère place du classement ATP. L’Espagnol de 22 ans, qui avait déjà triomphé à Roland-Garros en juin dernier, devance l’Italien, qui est resté en tête de la hiérarchie mondiale pendant 65 semaines, et l’Allemand Alexander Zverev, qui se retrouve très loin derrière.

Demi-finaliste en Grand Chelem pour la 53e fois de sa carrière et battu par le jeune prodige ibérique, Novak Djokovic a gagné trois places pour remonter au 4e rang devançant l’Américain Taylor Fritz, qu’il a battu en quarts de finale. Le Canadien Felix Auger-Aliassime, dernier demi-finaliste de cette édition 2025, a lui fait un bond de 14 places pour se retrouver au 13e rang, lui qui avait été 6e fin 2022.

Du côté des Tricolores, Arthur Fils, absent à New York, a perdu trois places (23e) mais reste le n°1 français rang juste devant Ugo Humbert (24e), sorti au 1er tour. Egalement éliminé dès son entrée en lice, Corentin Moutet a gagné une place et atteint son meilleur classement (39e). De leur côté, Adrian Mannarino (55e) et Arthur Rinderknech (57e), qui se sont hissés jusqu’en 8es de finale, ont bondi respectivement de 22 et 25 places.

Le top 10

1. Carlos Alcaraz 11.540 points (+1)

2. Jannik Sinner 10.780 points (-1)

3. Alexander Zverev 5.930 points

4. Novak Djokovic 4.830 points (+3)

5. Taylor Fritz 4.675 points (-1)

6. Ben Shelton 4.280 points

7. Jack Draper 3.690 points (-2)

8. Alex De Minaur 3.545 points

9. Lorenzo Musetti 3.505 points (+1)

10. Karen Khachanov 3.280 points (-1)

