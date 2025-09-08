Tour d’Espagne 2025 : pourquoi la dernière étape de la Vuelta pourrait-elle être annulée ?

Les organisateurs du Tour d’Espagne, perturbé à plusieurs reprises depuis le départ, envisageraient d’annuler la dernière étape prévue dimanche prochain à Madrid.

Et si le Tour d’Espagne n’allait pas jusqu’à son terme ? Cette possibilité n’est complètement pas écartée les organisateurs. Alors que l’arrivée est prévue dimanche prochain (14 septembre) à Madrid, la dernière étape pourrait être annulée. Cette décision serait en cours de réflexion et pourrait être prise en raison des nombreux incidents qui ont émaillé la Vuelta et afin d’éviter de nouveaux débordements dans la capitale espagnole.

Depuis le départ, cette 80e édition du Tour d’Espagne a été fortement perturbée par des militants pro-palestiniens, qui réclament le retrait de l’équipe Israel Premier-Tech. Mais la formation du milliardaire canado-israélien Sylvan Adams n’a aucune intention de quitter les routes espagnoles, malgré une certaine pression exercée par les organisateurs. «Israel-Premier Tech est une équipe cycliste professionnelle. À ce titre, l’équipe reste déterminée à participer à la Vuelta», a-t-elle indiqué, la semaine dernière, dans un communiqué. Seule concession, elle a retiré la mention «Israël» des équipements de ses coureurs.

Cela n’a pas suffi à apaiser la pression autour de la course. De nouveaux incidents ont été constatés, dimanche, en marge de la 15e étape, qui ont notamment été à l’origine de la chute de Javier Romo. Et si la Vuelta bénéficie, ce lundi, d'un peu de répit avec la 2e journée de repos, des perturbations sont encore craints dans les prochains jours.