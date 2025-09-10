«Ça m'a rendu triste» : Kylian Mbappé évoque l’affaire classée sans suite en Suède

Kylian Mbappé est revenu sur l’affaire classée sans suite en Suède, où son nom avait été cité par la presse locale dans une enquête ouverte pour viol et agression sexuelle.

Cette affaire avait agité son début de saison l’an dernier. Non retenu en équipe de France par Didier Deschamps pour souffler un peu, Kylian Mbappé avait profité de la trêve internationale en octobre 2024 pour s’offrir une escapade de quelques jours à Stockholm.

Mais peu après son départ, le nom de l’attaquant français avait été cité par la presse locale comme suspect dans une enquête pour viol et agression sexuelle ouverte par la justice suédoise, après une plainte déposée par une femme qui avait résidait dans le même hôtel que le joueur du Real Madrid.

Alors que l’affaire avait fait grand bruit, l’enquête avait finalement était fermée en décembre, faute de preuves suffisantes.

«Je savais que j’allais me relever car je n’étais pas concerné»

Un peu moins d’un an plus tard, Kylian Mbappé est revenu sur cette affaire, regrettant le tapage qu’elle a suscitée. «Je n’étais même pas concerné. C’était juste triste de voir tout le monde se jeter là-dessus comme si c’était un steak, sur un sujet aussi grave. Ça arrive à beaucoup trop de femmes, malheureusement, pour qu’on se jette dessus pour des titres et des articles. Personne n’a pris le temps de se demander ce qu’il advenait de la potentielle victime», a-t-il regretté dans une interview accordée à L’Equipe Magazine.

Et s’il n’a jamais été convoqué par la justice, le capitaine de l’équipe de France a été quelque peu affecté. «C’est un sujet sensible et ça m’a rendu triste. Je savais que j’allais me relever car je n’étais pas concerné, la police ne m’a jamais appelé, mon nom n’a jamais été cité. Je savais dès le début que ça irait, mais c’est compliqué. Surtout pour tes proches, encore plus de sexe féminin. Que tu le veuilles ou non, quand tu le racontes, tu sens que dans le regard d’en face, la personne se dit : ‘Et s’il y avait 1 % de chance qu’il ait fait quelque chose ?’ Ça m’a fait mal. Je n’ai rien à voir là-dedans, moi…», a-t-il confié.

Cette histoire derrière lui, Kylian Mbappé a idéalement lancé sa saison que ce soit sous le maillot du Real Madrid ou de l’équipe de France avec cinq buts inscrits en autant de rencontres toutes compétitions confondues. Et il tentera de poursuivre sur sa lancée samedi lors du déplacement du club espagnol sur la pelouse de la Real Sociedad en Liga puis la réception de l’OM à l’occasion de la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.