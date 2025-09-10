«C’est inadmissible» : le coup de gueule de Didier Deschamps après les sifflets contre Adrien Rabiot

Didier Deschamps a pesté contre les sifflets à l’encontre d’Adrien Rabiot avant et pendant la rencontre de l’équipe de France contre l’Islande, mardi soir, au Parc des Princes.

Il n’était pas le bienvenu au Parc des Princes. Comme six mois plus tôt avec l’OM, Adrien Rabiot a une nouvelle fois été pris pour cible par le public parisien, mardi soir, lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-1). Même s’il a quitté le club olympien il y a quelques jours, pour rejoindre l’AC Milan, le milieu de terrain formé au PSG a été hué avant la rencontre puis sifflé à chacune de ses prises de balle après son entrée en jeu à la 70e minute.

«C’est un joueur de l’équipe de France et ça ne doit pas arriver»

Une attitude qui a irrité Didier Deschamps, lui-même tancé par le public de l’enceinte parisienne après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, vendredi, face à l’Ukraine (0-2). «C’est un joueur de l’équipe de France et ça ne doit pas arriver. C’est inadmissible. Je ne vais pas me plaindre du public, on a un vrai public qui nous soutient mais ça n’a pas lieu d’être, c’est tout», a déploré le sélectionneur tricolore au coup de sifflet final.

En fin de match, Adrien Rabiot a tout de même été applaudi pour une intervention défensive décisive permettant aux Bleus de préserver leur succès. «Il les a un peu tous retournés grâce à son intervention dans les derniers instants. Mais aucun joueur ne devrait avoir à subir ça, il est Français comme tous les joueurs», a insisté Didier Deschamps.

Reste à savoir quel accueil lui sera réservé dans tout juste un mois lors de la venue de l’Azerbaïdjan au Parc des Princes (10 octobre) pour le 3e match de Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans ces éliminatoires.