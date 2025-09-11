Toute l’actu en direct 24h/24
Boxe : l’incroyable bague en jeu pour le combat Canelo Alvarez-Terence Crawford

Les cinq ceintures de Saul Alvarez seront en jeu dans ce combat contre Terence Crawford. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le combat de boxe de ce samedi entre Canelo Alvarez et Terence Crawford verra le vainqueur repartir avec un bijou inédit dans l’histoire.

L’affrontement que toute la planète attend. Dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, l’Allegiant Stadium va accueillir le combat entre le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez et l’Américain Terence «Bud» Crawford.

Alors que les quatre ceintures des poids super-moyens (WBA, WBC, IBF, WBO) seront en jeu, les deux boxeurs combattront également pour la ceinture «The Ring» d’une valeur de 200.000 dollars (171.146 euros). 

Mais ce n’est pas tout, la WBC a dévoilé la première bague de championnat incontesté qui récompensera le champion.

Ce bijou compte près de 10 carats de pierres serties sur or jaune et 8,5 carats de diamants blancs. Sa valeur est estimée à plus de 100.000 dollars (85.577 euros). 

Un ensemble de pierres vertes représente la ceinture WBC au centre de la bague et quatre pierres de couleurs représentes les autres organisations : WBC, WBA, WBO, et IBF.

