Football : un ancien joueur du PSG signe en Arabie saoudite

Yacine Adli a été transféré pour 7 millions d'euros à Al-Shabab. Yacine Adli a été transféré pour 7 millions d'euros à Al-Shabab. [LiveMedia / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Formé au PSG, le milieu de terrain Yacine Adli a quitté l’AC Milan pour s’engager avec le club d’Al Shabab en Arabie saoudite, renfonçant le contingent français dans le riche pays du Golfe.

Il a renforcé l’important contingent français déjà présent dans le riche pays du Golfe. A quelques heures de la fin du mercato en Arabie saoudite, Yacine Adli (25 ans) a quitté l’AC Milan pour rejoindre le club d’Al Shabab. Formé au PSG, où il n’a jamais réussi à s’imposer, le milieu de terrain, également passé par Bordeaux et Fiorentina, a été transféré pour 7 millions d’euros. Et il a rejoint les nombreux joueurs tricolores qui ont rallié l’Arabie saoudite pendant l’été.

Près d’une vingtaine de joueurs français ont quitté l’Europe et rejoint les rangs de clubs de la Saudi Pro League avec Théo Hernandez, qui a quitté l’AC Milan et pris la direction d’Al Hilal, Kingsley Coman, qui a signé à Al Nassr (club de Cristiano Ronaldo), ou encore Alexandre Lacazette, recruté par Neom où évolueront également Nathan Zézé et Saïmon Bouabré.

Matteo Dams a rejoint Al-Ahli au mois de janvier dernier.
Sur le même sujet «Une somme astronomique pour un jeune de 20 ans» : un footballeur belge justifie son départ en Arabie saoudite Lire

Mais ils ne sont pas les seuls. Mathieu Patouillet s’est également engagé avec Al Hilal, alors qu’Enzo Millot a signé en faveur d’Al Ahli tout comme Valentin Atangana. Romain Faivre a lui été prêté à Al Taawoun par Bournemouth avec une option d’achat de 10 millions d’euros. Autant de recrues qui devraient donner un nouveau coup de projecteur au championnat saoudien.

Football

