Football : un supporter placé en garde à vue pour des gestes racistes à l’encontre de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a été d'actes raciste après son premier but inscrit contre Oviedo en Liga. Kylian Mbappé a été d'actes raciste après son premier but inscrit contre Oviedo en Liga. [Pressinphoto / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un supporter d’Oviedo a été arrêté et placé en garde à vue pour des gestes racistes envers Kylian Mbappé lors de la venue du Real Madrid, le 24 août dernier, en Liga.

Ces tristes agissements avaient été dénoncés à l’issue de la rencontre. Un supporter du club d’Oviedo a été arrêté par la police et placé en garde à vue pour des gestes racistes lors de la venue du Real Madrid, le 24 août dernier, à l’occasion de la 2e journée de Liga (0-3). L’individu a été appréhendé pour avoir imité un singe en direction de Kylian Mbappé, au moment où l’attaquant français célébrait son premier but de la soirée (37e).

Vinicius Jr également ciblé

Pour ces faits, le supporter risque jusqu’à trois ans d'emprisonnement pour «crime de haine», ainsi qu’une lourde amende, entre 60.000 et 650.000 euros, accompagnée d’une interdiction de stade.

Au cours de ce même match, Vinicius Jr, régulièrement victime d’actes racistes, avait également été la cible de cris de singe au moment de son entrée en jeu à la place de Rodrygo (63e) puis de son but dans les arrêts de jeu (90e+3). Ces cris avaient été captés par le diffuseur de la rencontre, poussant la Ligue de football espagnole à ouvrir une enquête.

La semaine dernière, un homme a déjà été condamné à un an de prison et trois ans d’interdiction de stade pour avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de l’attaquant de l’Athletic Bilbao Inaki Williams.

FootballReal MadridligaKylian MbappéRacisme

Dernières actualités