«Une somme astronomique pour un jeune de 20 ans» : un footballeur belge justifie son départ en Arabie saoudite

Âgé de 21 ans, le jeune défenseur belge Matteo Dams a quitté le PSV Eindhoven et rejoint le club d’Al-Ahli en Arabie saoudite au mois de janvier dernier.

Un choix dicté par l’argent. Considéré comme l’un des grands espoirs du football belge, Matteo Dams (21 ans) a quitté, en janvier dernier, le PSV Eindhoven pour rejoindre le club d’Al-Ahli en Arabie saoudite. Et transféré pour une somme d’environ 9 millions d’euros, le jeune défenseur, qui était âgé de 20 ans au moment de son départ, a été séduit par le salaire offert par le club saoudien.

«J’étais en discussions avec le PSV pour prolonger, mais l’offre d’Al-Ahli a tout changé», a-t-il confié au quotidien Het Laatste Nieuws. Et d’ajouter : «Quand j’ai entendu le salaire qu’ils me proposaient... j’ai éclaté de rire. C’est une somme astronomique pour un jeune de 20 ans.» Ses émoluments seraient en effet passé de 200.000 euros par an à un salaire annuel de deux millions d’euros. De quoi faire sérieusement réfléchir.

Sa décision de rejoindre Al-Ahli, où il côtoie notamment Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Franck Kessié ou encore le Français Enzo Millot, a aussi été une réussite sur le plan sportif. Matteo Dams a remporté, en mai dernier, la Ligue des champions asiatique face au club japonais de Kawasaki (2-0), puis la Supercoupe d’Arabie saoudite face à Al-Nassr et Cristiano Ronaldo au mois d'août (2-2, 5 tab 3).