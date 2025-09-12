Cyclisme : Julian Alaphilippe brille au Canada et remporte le GP de Québec

Julian Alaphilippe a remporté, ce vendredi 12 septembre, une victoire de prestige en remportant le Grand Prix cycliste de Québec, devançant le coureur français de la formation UAE Team Emirates - XRG, Pavel Sivakov et l'Italien Alberto Bettiol.

Le coureur français de la formation Tudor, Julian Alaphilippe, a remporté, ce vendredi 12 septembre, le Grand Prix cycliste de Québec en devançant de quelques longueurs son compatriote Pavel Sivakov et l'Italien Alberto Bettiol qui faisaient partie d'un groupe de six hommes qui a résisté de justesse au retour du peloton.

Le double champion du monde, 33 ans, a signé son premier succès de la saison au sein de la formation de Tudor, qu'il a rejointe en début d'année, et la 45e victoire de sa carrière. Son dernier succès remontait au Tour de République Tchèque 2024 et son dernier succès majeur remontait à la 12e étape du Tour d'Italie début mai 2024.

«J'ai couru intelligemment»

«Depuis le début de la journée, j'ai senti que j'avais de bonnes jambes. Et j'ai couru intelligemment», a indiqué le Français. Julian Alaphilippe avait affiché sa bonne forme en terminant à la 3e place du classement général du Tour de Grande-Bretagne, le week-end dernier.

«Alaf» faisait partie d'un groupe d'une douzaine d'attaquants isolés à 80 kilomètres de la ligne. Un groupe qui s'est réduit à six unités au fil de derniers kilomètres palpitants. Malgré plusieurs attaques du champion du monde Tadej Pogačar qui a tenté de revenir sur la tête dans le dernier tour, ces six baroudeurs n'ont pas été repris.

Le puncheur de l'équipe Tudor a placé son démarrage décisif dans la côte de la Montagne à un peu moins de deux kilomètres de la ligne. Avant cela, quatre hommes avaient égayé le début de course en prenant les devants dès le premier des 18 tours d'un circuit de 12 kilomètres, à l'initiative des jeunes Canadiens Philippe Jacob et Félix Gouchard, soucieux de se mettre en évidence devant leur public, estimé à 200.000 spectateurs selon l'organisation.