Cyclisme : voici le nouveau classement UCI avec le bond du Français Paul Seixas

Champion du monde et d’Europe en titre, Tadej Pogacar trône toujours en tête du classement UCI devant Jonas Vingegaard et Isaac Del Toro. Le jeune Français Paul Seixas a fait un bon de 25 places.

Il est seul au monde. Champion du monde et d’Europe en titre, Tadej Pogacar domine toujours outrageusement le classement UCI. Le Slovène, vainqueur de son 4e Tour de France l’été dernier, possède près du double de points de son dauphin Jonas Vingegaard (11.680 points contre 5.944 points).

En grande forme ces dernières semaines, le Mexicain Isaac Del Toro, coéquipier de Tadej Pogacar au sein de l’équipe UAE Team Emirates-XRG, a grimpé à la 3e place devant Mads Pedersen. Le Portugais Joao Almeida pointe au 5e rang et devance Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Mathieu Van der Poel, Oscar Onley et Wout Van Aert, qui a retrouvé une place dans le top 10.

Du côté des Tricolores, Kévin Vauquelin, qui a gagné une place, est le premier Français (16e), suivi de Paul Magnier (26e), qui compte pas moins de 16 victoires depuis le début de la saison, et Romain Grégoire (28e). Médaillé de bronze aux Championnats d’Europe, le jeune Paul Seixas (19 ans) a lui fait un bon de 25 places et figure en 67e position derrière Lenny Martinez (38e), Emilien Jeannière (41e), Julian Alaphilippe (48e) et Pavel Sivakov (65e). Et ce n’est sûrement qu’un début.

Le Top 10

1. Tadej Pogacar 11.680 points

2. Jonas Vingegaard 5.944 points

3. Isaac Del Toro 5.314 points

4. Mads Pedersen 5.074 points

5. João Almeida 4.331 points

6. Remco Evenepoel 4.128 points

7. Tom Pidcock 3.904 points

8. Mathieu Van der Poel 3.838 points

9. Oscar Onley 3.185 points

10. Wout Van Aert 2.908 points