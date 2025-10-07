Cyclisme : combien Tadej Pogacar va-t-il toucher après sa victoire sur les Trois Vallées Varésines ?

Moins de dix jours après son titre de champion du monde et tout juste 48 heures après sa victoire aux Championnats d’Europe, Tadej Pogacar s’est imposé, ce mardi, sur les Trois Vallées Varésines.

Un nouveau récital signé Tadej Pogacar. Moins de dix jours après son titre de champion du monde décroché au Rwanda et tout juste 48 heures après sa victoire aux Championnats d’Europe en Drôme-Ardèche, le Slovène (26 ans) a remporté, ce mardi, les Trois Vallées Varésines (Italie) au terme d’un nouveau raid solitaire. Déjà lauréat en 2022, le quadruple vainqueur du Tour de France s’est détaché du groupe de tête dans une descente à 22 kilomètres de l'arrivée pour triompher avec 45 secondes d’avance sur Albert Philipsen (2e) et Julian Alaphilippe (3e).

𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐩𝐫𝐢𝐳𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐞𝐲

🇮🇹 Tre Valli Varesine (1. Pro)



🥇 Stage winner: 7,515 euros

💰 Total prize money: 18,800 euros pic.twitter.com/sRmldSjRFg — Peloton Prize Tracker (@PelotonPrizes) October 6, 2025

Avec cette 19e victoire depuis le début de cette année 2025, la 107e de sa carrière, Tadej Pogacar va empocher la somme de 7.515 euros promise au vainqueur. Pour sa 2e place, le Danois Albert Philipsen va toucher moitié moins, soit 3.760 euros, alors que le Français Julian Alaphilippe va lui percevoir 1.875 euros.

«Pogi» s’est également affirmé encore un peu plus comme le grand favori du Tour de Lombardie (samedi), dont il est quadruple tenant du titre. Et sur le dernier «Monument» de la saison, le champion du monde et d’Europe visera un 5e succès consécutif. Un exploit qui n’a jamais été réalisé et qui pourrait lui permettre de continuer d’écrire sa légende.