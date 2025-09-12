Volley-ball : calendrier, programme TV, équipe de France… Tout savoir sur les Mondiaux 2025

Le championnat du monde de volley-ball se déroule aux Philippines du vendredi 12 au dimanche 28 septembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Où et quand a lieu le Mondial 2025 ?
Du 12 au 28 septembre, les Philippines accueillent le Championnat du monde de volley-ball hommes. 32 équipes s’affrontent à Manille dans le Mall of Asia Arena et le Smart Araneta Coliseum.
Tous les groupes
Groupe A
Égypte, Iran, Philippines, Tunisie
Groupe B
Pays-Bas, Pologne, Qatar, Roumanie
Groupe C
Argentine, Finlande, France, Corée du Sud
Groupe D
Colombie, Cuba, Portugal, États-Unis
Groupe E
Bulgarie, Chili, Allemagne, Slovénie
Groupe F
Algérie, Belgique, Italie, Ukraine
Groupe G
Canada, Japon, Libye, Turquie
Groupe H
Brésil, Chine, République tchèque, Serbie
Les 15 Français sélectionnés
Passeurs : Antoine Brizard, Benjamin Toniutti
Pointus : Jean Patry, Théo Faure
Réceptionneurs-attaquants : Earvin Ngapeth, Trévor Clévenot, Mathis Henno, Yacine Louati, Timothée Carle
Centraux : Barthélémy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Quentin Jouffroy, François Huetz
Libéros : Jenia Grebennikov, Benjamin Diez.
Le calendrier des Bleus
Dimanche 14 septembre à 18h00 : France - République de Corée
Mardi 16 septembre à 18h00 : France - Finlande
Jeudi 18 septembre à 18h00 : France – Argentine
La formule
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 8e de finale, où commence la phase à élimination directe qui se déroule au Mall of Asia de Pasay City. La poule A croise avec la H, la B avec la G, la C avec la F et la D avec la E.
Le palmarès depuis 1986
2022 : Italie
2018 : Pologne
2014 : Pologne
2010 : Brésil
2006 : Brésil
2002 : Brésil
1998 : Italie
1994 : Italie
1990 : Italie
1986 : États-Unis
Comment suivre à la TV ?
L'intégralité des matchs de l’équipe de France et toutes les phases finales sont diffusées en direct sur La Chaîne L’Équipe et sur L’Équipe Live.