Volley-ball : calendrier, programme TV, équipe de France… Tout savoir sur les Mondiaux 2025

Les Bleus sont doubles champions olympiques en titre. [Icon Sport]
Le championnat du monde de volley-ball se déroule aux Philippines du vendredi 12 au dimanche 28 septembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand a lieu le Mondial 2025 ?

Du 12 au 28 septembre, les Philippines accueillent le Championnat du monde de volley-ball hommes. 32 équipes s’affrontent à Manille dans le Mall of Asia Arena et le Smart Araneta Coliseum.

Tous les groupes 

Groupe A
Égypte, Iran, Philippines, Tunisie

Groupe B
Pays-Bas, Pologne, Qatar, Roumanie

Groupe C
Argentine, Finlande, France, Corée du Sud

Groupe D
Colombie, Cuba, Portugal, États-Unis

Groupe E
Bulgarie, Chili, Allemagne, Slovénie

Groupe F
Algérie, Belgique, Italie, Ukraine

Groupe G
Canada, Japon, Libye, Turquie

Groupe H
Brésil, Chine, République tchèque, Serbie

Les 15 Français sélectionnés 

Passeurs : Antoine Brizard, Benjamin Toniutti

Pointus : Jean Patry, Théo Faure

Réceptionneurs-attaquants : Earvin Ngapeth, Trévor Clévenot, Mathis Henno, Yacine Louati, Timothée Carle

Centraux : Barthélémy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Quentin Jouffroy, François Huetz

Libéros : Jenia Grebennikov, Benjamin Diez.

Le calendrier des Bleus

Dimanche 14 septembre à 18h00 : France - République de Corée
Mardi 16 septembre à 18h00 : France - Finlande
Jeudi 18 septembre à 18h00 : France – Argentine

La formule

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 8e de finale, où commence la phase à élimination directe qui se déroule au Mall of Asia de Pasay City. La poule A croise avec la H, la B avec la G, la C avec la F et la D avec la E.

Le palmarès depuis 1986

2022 : Italie
2018 : Pologne
2014 : Pologne
2010 : Brésil
2006 : Brésil
2002 : Brésil
1998 : Italie
1994 : Italie
1990 : Italie
1986 : États-Unis

Comment suivre à la TV ?

L'intégralité des matchs de l’équipe de France et toutes les phases finales sont diffusées en direct sur La Chaîne L’Équipe et sur L’Équipe Live.

Volley-BallSport

