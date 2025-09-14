Football : la panenka complétement manquée de Lionel Messi avec l’Inter Miami (vidéo)

Lionel Messi a complètement manqué sa panenka, samedi soir, lors de la lourde défaite de l’Inter Miami sur la pelouse de Charlotte en Major League Soccer (3-0).

Sale soirée pour l’Inter Miami et Lionel Messi. En déplacement sur la pelouse de Charlotte, la formation floridienne s’est lourdement inclinée, samedi soir, en Major League Soccer (3-0) et l’Argentin n’a rien pu faire pour éviter cette déroute.

L’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone a pourtant eu la possibilité d’ouvrir le score sur pénalty à la demi-heure de jeu, mais il a complètement manqué sa panenka face au gardien Kristijan Kahlina.

No luck on the panenka.



Kristijan Kahlina stands his ground! 😳



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCIpic.twitter.com/ltzmUpAPEn — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Un loupé cruel, car Idan Toklomati a trouvé la faille pour Charlotte, tout juste deux minutes plus tard. L’attaquant israélien a finalement été l’auteur d’un triplé (34e, 47e, 84e sur pénalty), alors que l’Inter Miami a terminé la rencontre à 10 après l’expulsion de Tomas Aviles pour un 2e carton jaune (79e).

Dans les autres rencontres de la soirée, l’ancien joueur du Bayern Munich Thomas Müller a, lui aussi, inscrit un triplé lors la large victoire de Vancouver contre le leader Philadelphie (7-0), tout comme Denis Bouanga lors du succès du Los Angeles FC face à San Jose (2-4).