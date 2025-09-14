MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de Saint-Marin (Italie)

Vainqueur de la course sprint, l’Italien Marco Bezzechi partira en pole position, ce dimanche, du Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP sur le circuit de Misano, devant Alex Marquez et Fabio Quartararo.
1ʳᵉ ligne
Marco Bezzecchi (ITA)
Alex Marquez (ESP)
Fabio Quartararo (FRA)
2ᵉ ligne
Marc Marquez (ESP)
Franco Morbidelli (ITA)
Luca Marini (ITA)
3ᵉ ligne
Fabio Di Giannantonio (ITA)
Francesco Bagnaia (ITA)
Pedro Acosta (ESP)
4ᵉ ligne
Fermin Aldeguer (ESP)
Jorge Martín (ESP)
Joan Mir (ESP)
5ᵉ ligne
Miguel Oliveira (POR)
Raul Fernandez (ESP)
Ai Ogura (JPN)
6ᵉ ligne
Brad Binder (RSA)
Maverick Vinales (ESP)
Alex Rins (ESP)
7ᵉ ligne
Johann Zarco (FRA)
Enea Bastianini (ITA)
Jack Miller (AUS)
8ᵉ ligne
Augusto Fernandez (ESP)
Somkiat Chantra (THA)