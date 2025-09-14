Toute l’actu en direct 24h/24
MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de Saint-Marin (Italie)

Marco Bezzecchi partira en pole position du Grand Prix de Saint-Martin devant Alex Marquez et Fabio Quartararo. Marco Bezzecchi partira en pole position du Grand Prix de Saint-Martin devant Alex Marquez et Fabio Quartararo. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vainqueur de la course sprint, l’Italien Marco Bezzechi partira en pole position, ce dimanche, du Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP sur le circuit de Misano, devant Alex Marquez et Fabio Quartararo.

1ʳᵉ ligne

Marco Bezzecchi (ITA)

Alex Marquez (ESP)

Fabio Quartararo (FRA)

2ᵉ ligne

Marc Marquez (ESP)

Franco Morbidelli (ITA)

Luca Marini (ITA)

3ᵉ ligne

Fabio Di Giannantonio (ITA)

Francesco Bagnaia (ITA)

Pedro Acosta (ESP)

4ᵉ ligne

Fermin Aldeguer (ESP)

Jorge Martín (ESP)

Joan Mir (ESP)

5ᵉ ligne

Miguel Oliveira (POR)

Raul Fernandez (ESP)

Ai Ogura (JPN)

6ᵉ ligne

Brad Binder (RSA)

Maverick Vinales (ESP)

Alex Rins (ESP)

7ᵉ ligne

Johann Zarco (FRA)

Enea Bastianini (ITA)

Jack Miller (AUS)

Marc Marquez a remporté le Grand Prix de Saint-Marin la saison dernière.
8ᵉ ligne

Augusto Fernandez (ESP)

Somkiat Chantra (THA)

