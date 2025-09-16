Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'au 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.
1. Etats-Unis : 8 médailles (6 en or, 2 en bronze)
2. Kenya : 5 médailles (3 en or, 1 en argent, 1 en bronze)
3. Canada : 3 médailles (3 en or)
4. Nouvelle-Zélande : 2 médailles (2 en or)
5. Jamaïque : 5 médailles (1 en or, 3 en argent, 1 en bronze)
6. Suède : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
7. Espagne : 1 médaille (1 en or)
-. France : 1 médaille (1 en or)
-. Suisse : 1 médaille (1 en or)
-. Tanzanie : 1 médaille (1 en or)
11. Allemagne : 3 médailles (3 en argent)
12. Italie : 4 médailles (2 en argent, 2 en bronze)
13. Ethiopie : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)
14. Pays-Bas : 2 médailles (2 en argent)
15. Chine : 2 médailles (1 en or, 1 en argent)
16. Brésil : 1 médaille (1 en argent)
-. Corée du Sud : 1 médaille (1 en argent)
-. Grèce : 1 médaille (1 en argent)
-. Maroc : 1 médaille (1 en argent)
-. Mexique : 1 médaille (1 en argent)
-. Nigeria : 1 médaille (1 en argent)
22. Australie : 2 médailles (2 en bronze)
23. Belgique : 1 médaille (1 en bronze)
-. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Cuba : 1 médaille (1 en bronze)
-. Equateur : 1 médaille (1 en bronze)
-. Hongrie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Japon : 1 médaille (1 en bronze)
-. République Tchèque : 1 médaille (1 en bronze)
-. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)