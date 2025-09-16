Toute l’actu en direct 24h/24
Mondiaux d’athlétisme 2025 : pourquoi les athlètes reçoivent-ils leur médaille juste après leur course ou concours ?

Une initiative qui a été mise en place lors des derniers Mondiaux. [REUTERS/Issei Kato]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors des Mondiaux d’athlétisme 2025, qui se déroulent jusqu’au dimanche 21 septembre à Tokyo (Japon), les médaillés reçoivent une breloque immédiatement après leur épreuve.

Derrière votre écran, vous avez peut-être fait attention. Depuis le début des championnats du monde d’athlétisme 2025 dans le stade national de Tokyo (Japon), les trois premiers de chaque épreuve reçoivent leur médaille immédiatement après, puis à nouveau lors d'une cérémonie classique le lendemain. Mais ce n’est pas vraiment une nouveauté.

World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme, a introduit cela lors des Mondiaux d’Eugene (Etats-Unis) en 2022. Une idée venue du directeur général de la compétition, Niels de Vos.

A noter qu’une fois le tour d’honneur effectué, les athlètes ne conservent pas leur breloque et la rendent au moment de pénétrer dans la zone mixte. Ils en reçoivent une personnalisée lors de la cérémonie des médailles

Les Etats-Unis dominent le classement des médailles.
Cette remise n’a lieu que lors des Mondiaux. Cela n’a pas été mis en place lors des Jeux olympiques.

AthlétismeSportMédaille

