Mondiaux d’athlétisme 2025 : pourquoi le Français Sasha Zhoya a-t-il déclaré forfait pour les demi-finales du 110m haies ?

Le Français Sasha Zhoya a été contraint de déclarer forfait, ce mardi, pour les demi-finales du 110m haies des Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo (Japon).

Un terrible coup dur pour la délégation tricolore. Mais il était redouté. Prétendant à une médaille aux Mondiaux d’athlétisme à Tokyo (Japon), Sasha Zhoya (23 ans) a été contraint de déclarer forfait, ce mardi, pour les demi-finales du 110m haies, où seront engagés ses compatriotes Just Kwaou-Mathey et Wilhem Belocian. Déjà diminué, la veille, lors de sa série terminée à la 3e place, le Français souffre d’une blessure aux ischios-jambiers de la jambe droite.

«J’avais envie d’être là, de courir, c’est vraiment la joie de faire ça. Mais le corps ne veut pas. J’ai essayé à l’échauffement. Mais parfois il faut être plus raisonnable et le plus raisonnable est de ne pas courir pour protéger le corps. On a fait tout ce qu’on pouvait mais parfois ce n’est pas assez. On se voit l’année prochaine», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Après un début de saison très prometteur en Jamaïque et aux Etats-Unis, Sasha Zhoya n'a pas couru pendant trois mois, entre mai et août, et n’a pas pu préparer ces Mondiaux dans les meilleures conditions en raison d’une blessure au tendon d’Achille.