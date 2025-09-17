Championnats du monde de ricochets : des participants disqualifiés pour avoir trafiqué leurs pierres

Les championnats du monde de ricochets, qui ont eu lieu en Ecosse, ont été marqués par un énorme scandale de tricherie. Certains participants ont trafiqué leurs pierres pour les rendre plus lisses.

D’une compétition conviviale à un scandale international. Se disputant chaque année sur l’île d’Easdale (60 habitants), en Écosse avec environ 2.200 participants venues de 27 pays, les championnats du monde de ricochets ont malheureusement été victimes de tricherie. Les concurrents ont trafiqué leurs pierres.

Pour cet événement, organisé depuis 42 ans, les participants doivent utiliser des pierres d’ardoises naturellement formées sur l'île. Mais cette année, certains ont admis avoir triché, en polissant leurs pierres pour que celles-ci soient plus performantes.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇸🪨🌊 INSOLITE | Scandale au championnat du monde de ricochets en Écosse ! Plusieurs concurrents ont avoué avoir trafiqué leur pierre… C’est finalement un Américain qui l’emporte, sans tricher lui, avec un ricochet record de 177 mètres ! pic.twitter.com/C4xYrBdZpM — Cerfia (@CerfiaFR) September 17, 2025

«Le problème, c’est que nous n’avons tout simplement pas remarqué que les galets étaient étrangement circulaires, a confié l’organisateur, Dr Kyle Matthews, à la BBC. Choisir ses propres pierres avant l’événement est l’un des moments forts de la compétition, que de nombreux concurrents apprécient. […] Si nous avons connaissance de futurs cas de trucage de pierres, nous n’hésiterons pas à disqualifier à nouveau les concurrents concernés et nous serons contraints d’exiger que tous les participants utilisent des pierres présélectionnées.»

Malgré le scandale, l’édition s’est poursuivie et a été remportée par l’Américain Jonathan Jennings grâce à des lancers cumulant 177 mètres de distance de rebonds, sans tricher. Chez les femmes, c’est Lucy Woods, qui a conservé son titre. A noter que les fonds sont reversés (15 000 livres sterling l’an dernier, soit environ 17 300 euros) pour financer des initiatives locales.