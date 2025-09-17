Ligue des champions 2025-2026 : les résultats et le programme TV complet de la 1ère journée

La 1ère journée de la Ligue des champions a vu l’OM s'incliner sur la pelouse du Real Madrid et le PSG a écrasé l’Atalanta Bergame. Jeudi, Monaco se déplace à Bruges.

Mardi 16 septembre

PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise : 1-3

Athletic Bilbao-Arsenal : 0-2

Real Madrid-Marseille : 2-1

Juventus Turin-Borussia Dortmund : 4-4

Tottenham-Villarreal : 1-0

Benfica-Qarabag : 2-3

Mercredi 17 septembre

Slavia Prague-Bodo/Glimt : 2-2

Olympiakos-Paphos : 0-0

PSG-Atalanta Bergame : 4-0

Liverpool-Atlético Madrid : 3-2

Bayern Munich-Chelsea : 3-1

Ajax Amsterdam-Inter Milan : 0-2

Jeudi 18 septembre

18h45 : Club Bruges-Monaco sur Canal+ Foot

18h45 : Copenhague-Bayer Leverkusen sur Canal+ Sport

21h : Newcastle-Barcelone sur Canal+ Foot

21h : Manchester City-Naples sur Canal+ live 2

21h : Eintracht Francfort-Galatasaray sur Canal+ live 3

21h : Sporting Portugal-Kairat Almaty sur Canal+ live 4