Ligue des champions 2025-2026 : les résultats et le programme TV complet de la 1ère journée

La 1ère journée de la Ligue des champions a vu l’OM s'incliner sur la pelouse du Real Madrid et le PSG a écrasé l’Atalanta Bergame. Jeudi, Monaco se déplace à Bruges.
Mardi 16 septembre
PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise : 1-3
Athletic Bilbao-Arsenal : 0-2
Real Madrid-Marseille : 2-1
Juventus Turin-Borussia Dortmund : 4-4
Tottenham-Villarreal : 1-0
Benfica-Qarabag : 2-3
Mercredi 17 septembre
Slavia Prague-Bodo/Glimt : 2-2
Olympiakos-Paphos : 0-0
PSG-Atalanta Bergame : 4-0
Liverpool-Atlético Madrid : 3-2
Bayern Munich-Chelsea : 3-1
Ajax Amsterdam-Inter Milan : 0-2
Jeudi 18 septembre
18h45 : Club Bruges-Monaco sur Canal+ Foot
18h45 : Copenhague-Bayer Leverkusen sur Canal+ Sport
21h : Newcastle-Barcelone sur Canal+ Foot
21h : Manchester City-Naples sur Canal+ live 2
21h : Eintracht Francfort-Galatasaray sur Canal+ live 3
21h : Sporting Portugal-Kairat Almaty sur Canal+ live 4