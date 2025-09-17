Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match entre le Club Bruges et Monaco

Pour son entrée dans la Ligue des champions, Monaco se déplace, ce jeudi (18h45), en Belgique pour affronter le Club Bruges.

Composition probable du Club Bruges

Mignolet - Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer - Onyedika, Stankovic - Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

Composition probable de Monaco

Köhn - Teze, Mawissa, Dier, Caio Henrique - Akliouche, Camara, Zakaria, Minamino - Biereth, Balogun

Stade

Le match entre le Club Bruges et Monaco se jouera sur la pelouse du Jan Breydel Stadion, où les hommes de Nicky Hayen ont remporté leurs quatre rencontres depuis le début de la saison, notamment contre le RB Salzbourg au 3e tour de qualification (3-2) et les Glasgow Rangers en barrages (6-0).

Arbitre

Simone Sozza sera au sifflet de cette confrontation entre le Club Bruges et Monaco. Âgé de 38 ans, l’arbitre italien, qui officie en Serie A depuis 2020 (62 matchs), va diriger son premier match de la phase principale de la Ligue des champions.

Historique

Le Club Bruges et Monaco se sont déjà affrontés à quatre reprises dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. En 1988, le club de la principauté avait éliminé la formation belge en 8e de finale (défaite 1-0 à l’aller, victoire 6-1 au retour). Les deux clubs se sont retrouvés lors de la phase de groupes en 2018 avec un match nul à l’aller en Belgique avant une large victoire des Belges au stade Louis II (0-4).

Forme

En quatre rencontres depuis le début de la saison, Monaco n’a connu qu’une défaite à Lille (1-0) et remporté ses trois autres matchs face au Havre (3-1), Strasbourg (3-2) ainsi qu’à Auxerre (1-2). De son côté, Bruges, qui est passé par le 3e tour de qualification puis les barrages, a remporté sept de ses dix rencontres toutes compétitions confondues mais reste sur un match nul contre la Gantoise (1-1) et une défaite face à la Louvière (1-0).

Diffusion TV

Cette rencontre entre le Club Bruges et Monaco est à suivre en direct et en exclusivité à partir de 18h45 sur Canal+.