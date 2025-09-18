Ligue des champions 2025-2026 : les résultats complets de la 1ère journée

L'OM s'est incliné sur la pelouse du Real Madrid lors de la 1ère journée de la Ligue des champions, tout comme Monaco à Bruges, alors que le PSG a surclassé l’Atalanta Bergame au Parc des Princes.
Mardi 16 septembre
PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise : 1-3
Athletic Bilbao-Arsenal : 0-2
Real Madrid-Marseille : 2-1
Juventus Turin-Borussia Dortmund : 4-4
Tottenham-Villarreal : 1-0
Benfica-Qarabag : 2-3
Mercredi 17 septembre
Slavia Prague-Bodo/Glimt : 2-2
Olympiakos-Paphos : 0-0
PSG-Atalanta Bergame : 4-0
Liverpool-Atlético Madrid : 3-2
Bayern Munich-Chelsea : 3-1
Ajax Amsterdam-Inter Milan : 0-2
Jeudi 18 septembre
Club Bruges-Monaco : 4-1
Copenhague-Bayer Leverkusen : 2-2
Newcastle-Barcelone : 1-2
Manchester City-Naples : 2-0
Eintracht Francfort-Galatasaray : 5-1
Sporting Portugal-Kairat Almaty : 4-1