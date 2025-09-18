Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions 2025-2026 : les résultats complets de la 1ère journée

La Juventus et Dormtund se sont quittés sur un match nul spectaculaire (4-4). La Juventus et Dormtund se sont quittés sur un match nul spectaculaire (4-4). [REUTERS/Alberto Lingria]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'OM s'est incliné sur la pelouse du Real Madrid lors de la 1ère journée de la Ligue des champions, tout comme Monaco à Bruges, alors que le PSG a surclassé l’Atalanta Bergame au Parc des Princes.

Mardi 16 septembre

PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise : 1-3

Athletic Bilbao-Arsenal : 0-2

Real Madrid-Marseille : 2-1

Juventus Turin-Borussia Dortmund : 4-4

Tottenham-Villarreal : 1-0

Benfica-Qarabag : 2-3

Mercredi 17 septembre

Slavia Prague-Bodo/Glimt : 2-2

Olympiakos-Paphos : 0-0

PSG-Atalanta Bergame : 4-0

Liverpool-Atlético Madrid : 3-2

Bayern Munich-Chelsea : 3-1

Ajax Amsterdam-Inter Milan : 0-2

Le PSG entamera la phase de ligue de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.
Ligue des champions 2025-2026 : voici la liste des 25 joueurs du PSG inscrits pour la phase de ligue

Jeudi 18 septembre

Club Bruges-Monaco : 4-1

Copenhague-Bayer Leverkusen : 2-2

Newcastle-Barcelone : 1-2

Manchester City-Naples : 2-0

Eintracht Francfort-Galatasaray : 5-1

Sporting Portugal-Kairat Almaty : 4-1

Football : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions 2027
La phase de ligue de la Ligue des champions se jouera du 16 septembre au 28 janvier.
Ligue des champions 2025-2026 : le PSG dans le Top 8, Liverpool vainqueur final, l'OM éliminé rapidement… toutes les prédictions de la compétition
Ligue des champions 2025-2026 : voici la liste des 25 joueurs de l’OM inscrits pour la phase de ligue

