Ligue des champions : les joueurs de Monaco se retrouvent en caleçon après une panne d’air conditionné dans leur avion (vidéo)

Les Monégasques lancent leur campagne de C1 sur la pelouse de Bruges, jeudi. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Ce mercredi, alors qu’ils devaient s’envoler pour Bruges en vue de leur match de Ligue des champions ce jeudi, les joueurs de l’AS Monaco ont été confrontés un problème d’air conditionné.

Une scène insolite. L’AS Monaco va lancer sa campagne de Ligue des champions par un déplacement à Bruges ce jeudi. Mais alors qu’ils devaient prendre l’avion ce mercredi, les joueurs du club de la Principauté se sont retrouvés en sous-vêtements après un problème d’air conditionné.

Dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, notamment par Jordan Teze, défenseur du club, on aperçoit les Monégasques en sous-vêtements quittant l’avion et se retrouvant sur le tarmac de l’aéroport de Nice.

Finalement toute la délégation est rentrée sur le Rocher, au centre d’entraînement de La Turbie et reprendra l’avion jeudi matin en direction de Bruges. 

Monaco a remporté trois de ses quatre matchs depuis le début de la saison.
Leur match, qui sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de Canal+ aura lieu à 18h45.

Monaco a remporté trois de ses quatre matchs depuis le début de la saison.
