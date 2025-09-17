Real Madrid : Kylian Mbappé a franchi une barre symbolique et dépasse déjà Zinedine Zidane

Auteur d’un doublé, mardi soir, contre l’OM en Ligue des champions, Kylian Mbappé a atteint la barre symbolique des 50 buts avec le Real Madrid et dépassé Zinedine Zidane.

Un doublé salvateur. Particulièrement en forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a nouvelle fois guidé le Real Madrid vers la victoire, mardi soir, lors de la venue de l’OM en Ligue des champions (2-1) avec deux buts inscrits sur penalty. Le capitaine de l’équipe de France a trompé une première fois Geronimo Rulli pour égaliser à la demi-heure de jeu (29e) avant de récidiver à dix minutes du coup de sifflet final (81e).

Cristiano Ronaldo meilleur buteur de l'histoire du Real

Avec ces deux nouvelles réalisations, l’attaquant tricolore a atteint la barre symbolique de 50 buts en seulement 64 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Merengue à peine un an après son arrivée dans la capitale espagnole. Et il a dépassé Zinedine Zidane, auteur de 49 buts en 227 rencontres avec le Real Madrid. Même s’il est important de préciser que l’ancien meneur de jeu ne jouait pas du tout au même poste que le natif de Bondy.

Mais Kylian Mbappé est encore très loin du meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, qui n’est autre que Cristiano Ronaldo avec 450 buts en 438 matchs. Et avant de penser à détrôner le Portugais, il a dans son viseur d’autres grands joueurs passés par le club espagnol comme Luis Figo (58 buts en 245 matchs), Ruud Van Nistelrooy (64 buts en 96 matchs), Raul (323 buts en 741 matchs) et bien évidemment Karim Benzema (354 buts en 648 matchs), qui est le meilleur buteur français du Real Madrid.

Il tentera de s’en rapprocher, dès samedi, lors de la réception de l’Espanyol Barcelone à l’occasion de la 5e journée de Liga.