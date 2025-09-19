Mondiaux d’athlétisme 2025 : après son titre sur 200 m, l'Américain Noah Lyles égale Usain Bolt avec 4 médailles d'or mondiales sur la distance

Noah Lyles a remporté la quatrième médaille d'or mondiale de sa carrière à Tokyo lors de l'épreuve sur 200 m ce vendredi, soit autant que la légende Usain Bolt sur cette distance. L'Américain a dominé la course de la tête et des épaules pour s'imposer en 19"52.

Une performance exceptionnelle. Noah Lyles a une nouvelle fois surpassé la concurrence lors de l'épreuve du 200 mètres. Le sprinteur américain a devancé son compatriote Kenneth Bednarek et le Jamaïcain Bryan Levell.

Grâce à une démonstration de puissance dans les 50 derniers mètres, Noah Lyles, grand favori de cette épreuve, a une nouvelle fois décroché l'or. Le natif de Gainesville (Floride) a acquis son quatrième sacre mondial consécutif sur la distance grâce à un temps impressionnant de 19"52.

Four. In. A. Row. 🥇🥇🥇🥇



Noah Lyles takes the world title once again in the men's 200m! The #Paris2024 100m Champion ran a 19.52s to take the win here in Tokyo, in the same stadium where he made his Olympic debut and won his first Olympic medal!#WorldAthleticsChamps |… pic.twitter.com/Pg1QrJGve5 — The Olympic Games (@Olympics) September 19, 2025

Champion du 100 mètres lors des derniers jeux olympiques de Paris, il s'est rappelé aux bons souvenirs à Tokyo, dans un stade où il avait décroché sa première médaille olympique, le bronze sur 200 mètres en 2021.

Le palmarès d'Usain Bolt sur 200 mètres égalé

Le sprinteur-dessinateur-rappeur au style soigné a surtout égalé un record détenu par le légendaire Usain Bolt : ce sont les deux seuls athlètes de l'histoire à avoir remporté 4 médailles d'or aux championnats du monde dans une même discipline.

Pour célébrer sa victoire, Noah Lyles a fait un clin d'oeil à l'univers de Dragon Ball Z © CNEWS

L'Américain avait remporté les trois dernières éditions des championnats du monde sur 200 mètres : à Budapest en 2023, à Eugène en 2022, où il avait réalisé son meilleur temps en carrière (19"31), et à Doha en 2021.

le jeune Jamaïcain Bryan Levell impressionne

Si Noah Lyles a fait une course exceptionnelle depuis son couloir numéro 5, il a dû s'employer pour maintenir une concurrence féroce à distance.

Son compatriote Kenneth Bednarek a une nouvelle fois échoué à quelques centièmes de la victoire, comme au championnat du monde d'Eugene et aux Jeux olympiques de Paris. Avec 19"58, il a néanmoins signé le meilleur temps de sa carrière sur 200 m.

À la troisième place, un autre concurrent de poids a réalisé des merveilles. À seulement 21 ans, le Jamaïcain Bryan Levell a signé un 19"64 qui lui permet de se positionner en grand challenger pour les prochains événements internationaux.

Le jeune coureur a confirmé les espoirs placés en lui, notamment après avoir réalisé un temps canon de 19"69 il y a un mois lors du meeting de Budapest. Les rivaux poussent donc plus que jamais pour détrôner le maître incontesté de la distance depuis 2021.