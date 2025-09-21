Mondiaux d’athlétisme : Jimmy Gressier décroche une médaille de bronze sur le 5.000 m (vidéo)

Une semaine après son titre sur le 10.000 m, le Français Jimmy Gressier a décroché la médaille de bronze, ce dimanche, sur le 5.000 m des Mondiaux d’athlétisme de Tokyo (Japon), remporté par l’Américain Cole Hocker.

Une deuxième médaille pour la délégation tricolore. Et surtout une 2e médaille décrochée par Jimmy Gressier. Tout juste une semaine après son sacre sur le 10.000 m, le Français s’est paré de bronze, ce dimanche, sur le 5.000 m des Mondiaux d’athlétisme de Tokyo (Japon), terminant derrière l’Américain Cole Hocker, champion olympique du 1.500 m, et le Belge Isaac Kimeli. Les deux autres Français de cette finale Yann Schrub et Étienne Daguinos ont terminé respectivement à la 9e et 14e place.

Comme la semaine passée, Jimmy Gressier a parfaitement géré sa course. Toujours bien placé dans le peloton jusqu’à l’entame du dernier tour, Jimmy Gressier a produit son effort dans l’emballage final pour s’assurer la 3e place, résistant à Ky Robinson. Et avec ce résultat, il a une nouvelle fois écrit l’histoire de l’athlétisme français. Dans la capitale japonaise, le natif de Boulogne-sur-Mer est devenu le tout premier tricolore français à décrocher deux médailles lors d’une même édition des Championnats du monde.

«En venant ici, j’y croyais plus que personne. Mais il fallait encore le faire. Je me suis rassuré en gagnant le 10.000 m. Sur le premier tour, j’avais les jambes fatiguées. C’était très dur, les émotions étaient fortes. Mentalement, c’était assez difficile, j’ai essayé de me convaincre que j’allais faire une deuxième médaille. Physiquement, je suis mort mais je me suis battu jusqu'au bout et je suis très fier (…) J’écris encore l’histoire : aller chercher deux médailles sur un sport ultra-concurrentiel. (…) J’ai déplacé des montagnes», s’est-il félicité peu après l’arrivée avec sa médaille autour du cou.

Et, à 28 ans, il restera incontestablement l’homme de ces Mondiaux pour le clan tricolore.