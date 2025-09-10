«C’était comme un ange gardien pour moi» : un ancien joueur du PSG a sauvé la vie d’une petite fille gravement malade

Une ancienne star du PSG a sauvé la vie d’une petite fille gravement malade en finançant son opération, il y a près d’un an, à Buenos Aires (Argentine).

Généreux sur le terrain mais aussi en-dehors. Connu pour ses qualités de buteur, Edinson Cavani (38 ans) est aussi un joueur avec le cœur sur la main. L’ancien attaquant du PSG, qui évolue actuellement à Boca Juniors, a sauvé la vie d’une petite fille gravement malade, il y a près d’un an, à Buenos Aires, a relayé Marca. Prénommée Ema et fille d’un journaliste uruguayen, cette dernière souffre depuis une dizaine d’années d’une maladie neurologique chronique, qui avait déjà nécessité deux interventions chirurgicales dans la capitale argentine par le passé.

Et après une complication, elle a dû subir une nouvelle opération en urgence. «À notre arrivée à la clinique, le médecin a examiné les analyses, s'est alarmé et a décidé d'opérer immédiatement», a raconté son père Rafa Cotelo. Mais la clinique n’acceptait pas les virements et la facture devait être réglé avec de l'argent liquide.

Il a donc décidé d'«appeler un ami», qui n'était autre qu'Edinson Cavani. Mais il était minuit et l’international uruguayen n’a pas décroché. Il a alors tenté sa chance sur le téléphone de sa femme avec succès. «Je pars tout de suite avec l’argent», lui a assuré «El Matador».

Mais l’établissement hospitalier se trouvait à plus d’une heure de route. Il a donc envoyé un ami restaurateur pour lui transmettre l’argent. «C’était comme un ange gardien pour moi», a confié Rafa Cotelo, dont la petite Ema a ainsi pu être sauvée grâce à cette intervention miraculeuse.