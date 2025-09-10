Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«C’était comme un ange gardien pour moi» : un ancien joueur du PSG a sauvé la vie d’une petite fille gravement malade

Edinson Cavani évolue à Boca Juniors en Argentine. Edinson Cavani évolue à Boca Juniors en Argentine. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une ancienne star du PSG a sauvé la vie d’une petite fille gravement malade en finançant son opération, il y a près d’un an, à Buenos Aires (Argentine). 

Généreux sur le terrain mais aussi en-dehors. Connu pour ses qualités de buteur, Edinson Cavani (38 ans) est aussi un joueur avec le cœur sur la main. L’ancien attaquant du PSG, qui évolue actuellement à Boca Juniors, a sauvé la vie d’une petite fille gravement malade, il y a près d’un an, à Buenos Aires, a relayé Marca. Prénommée Ema et fille d’un journaliste uruguayen, cette dernière souffre depuis une dizaine d’années d’une maladie neurologique chronique, qui avait déjà nécessité deux interventions chirurgicales dans la capitale argentine par le passé.

Et après une  complication, elle a dû subir une nouvelle opération en urgence. «À notre arrivée à la clinique, le médecin a examiné les analyses, s'est alarmé et a décidé d'opérer immédiatement», a raconté son père Rafa Cotelo. Mais la clinique n’acceptait pas les virements et la facture devait être réglé avec de l'argent liquide.

Il a donc décidé d'«appeler un ami», qui n'était autre qu'Edinson Cavani. Mais il était minuit et l’international uruguayen n’a pas décroché. Il a alors tenté sa chance sur le téléphone de sa femme avec succès. «Je pars tout de suite avec l’argent», lui a assuré «El Matador».

Le PSG entamera la phase de ligue de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.
Sur le même sujet Ligue des champions 2025-2026 : voici la liste des 25 joueurs du PSG inscrits pour la phase de ligue Lire

Mais l’établissement hospitalier se trouvait à plus d’une heure de route. Il a donc envoyé un ami restaurateur pour lui transmettre l’argent. «C’était comme un ange gardien pour moi», a confié Rafa Cotelo, dont la petite Ema a ainsi pu être sauvée grâce à cette intervention miraculeuse.

FootballUruguayArgentineEdinson CavaniPSG

À suivre aussi

Didier Deschamps s’est exprimé sur la colère du PSG après les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué.
«Je ne suis pas là pour prendre des risques» : Didier Deschamps répond à la colère du PSG après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué avec l’équipe de France
Adrien Rabiot a été sifflé par le public du Parc des Princes lors de la victoire de la France contre l'Islande.
«C’est inadmissible» : le coup de gueule de Didier Deschamps après les sifflets contre Adrien Rabiot
Yeray Alvarez ne pourra pas rejouer avant le 2 avril 2026.
Dopage : un footballeur espagnol suspendu dix mois pour avoir pris un produit contre la chute des cheveux après un cancer des testicules

Ailleurs sur le web

Dernières actualités