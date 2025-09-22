Formule 1 : l’incroyable somme record touchée par Christian Horner après son départ officiel de l’écurie Red Bull

En poste depuis 2005, Christian Horner, qui avait été déchargé de ses fonctions au début du mois de juillet, a officiellement quitté, ce lundi, l’écurie Red Bull.

Le point final d’un chapitre long de vingt ans. Un peu plus de deux mois après avoir été déchargé de ses fonctions, Christian Horner a officiellement quitté, ce lundi, l’écurie Red Bull.

En poste depuis la création de l’équipe autrichienne en 2005, le dirigeant anglais, qui avait également été accusé de «comportement inapproprié» envers une employée et de «comportements sexuels transgressifs» en début de saison dernière avant d’être blanchi, avait notamment payé les mauvais résultats enregistrés en début de saison.

Libre de s'engager avec l'écurie de son choix

«Oracle Red Bull Racing annonce aujourd’hui que le manager principal et directeur général Christian Horner quittera l’écurie ce jour», a indiqué Red Bull dans un communiqué.

Mais alors qu’il était lié à l’écurie sextuple championne du monde des constructeurs (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023) jusqu’en 2030, il n’est pas parti les mains vides. Si aucun détail sur l'accord de séparation n'a été communiqué, il devrait toucher une indemnité record de près de 92 millions d’euros pour compenser la fin prématurée de son contrat, d’après plusieurs médias d’outre-Manche.

A 51 ans, Christian Horner est désormais libre de s’engager avec l’écurie de son choix, lui qui a remporté, à la tête de l’écurie Red Bull, huit titres de champion du monde des pilotes avec Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013) et Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2024) en plus des six titres constructeurs.

Et pour lui succéder, l’écurie autrichienne avait nommé l’ingénieur français Laurent Mekies. Avec une certaine réussite. Au volant de sa Red Bull, Max Verstappen reste sur deux pole positions suivies de deux victoires au Grand Prix d’Italie et d’Azerbaïdjan qui lui ont permis de se relancer dans la course au titre. Et le pilote néerlandais tentera de confirmer ce retour au premier plan dans quinze jours à Singapour.