PSG : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Joao Neves joueront-ils contre le FC Barcelone en Ligue des champions ?

Bradley Barcola pourrait être apte pour affronter le FC Barcelone au contraire d'Ousmane Dembélé. Bradley Barcola pourrait être apte pour affronter le FC Barcelone au contraire d'Ousmane Dembélé. [Hugo Pfeiffer/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG pourrait récupérer plusieurs de ses joueurs blessés pour le déplacement à Barcelone, mercredi prochain, pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L’infirmerie parisienne va-t-elle commencer à se vider ? Depuis le début de la saison, le PSG a été confronté à plusieurs blessures avec dernièrement Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Bradley Barcola écartés des terrains. Mais ils pourraient bientôt renouer avec la compétition et être présent pour le choc contre le FC Barcelone pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Du moins Joao Neves et Bradley Barcola.

Joao Neves et Bradley Barcola aptes ?

Touché aux ischio-jambiers lors de la victoire contre l’Atalanta Bergame (4-0), le milieu de terrain portugais aurait suffisamment récupéré et devrait être disponible pour le déplacement en Catalogne. Tout dépendra de ses sensations à l’entraînement dans les jours précédant la rencontre. C’est le cas également de Bradley Barcola. L’attaquant français a senti une gêne musculaire en fin de semaine dernière mais sa présence est espérée pour affronter les Blaugrana.

Concernant Désiré Doué, il y a en revanche plus de doutes. Blessé au mollet droit avec l’équipe de France, début septembre, l’ancien rennais poursuit son processus de reprise. Si sa présence dans le groupe n’est pas à exclure, une décision sera prise à la dernière minute et aucun risque ne sera pris par le staff parisien pour éviter la moindre rechute.

Le PSG occupe la 2e place du classement de la Ligue des champions derrière l'Eintracht Francfort.
Sur le même sujet Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 1ère journée Lire

Touché à la cuisse, Ousmane Dembélé ne devrait lui pas être suffisamment remis pour ce rendez-vous. Le retour à la compétition du Ballon d’or 2025 ne serait d’ailleurs pas attendu avant la fin de la prochaine trêve internationale. Il pourrait être présent pour le déplacement, dans un mois, sur la pelouse du Bayer Leverkusen (21 octobre) pour la 3e journée.

FootballPSGLigue des ChampionsOusmane DembéléBradley BarcolaBarcelone

