Football : voici où et quand le PSG jouera la finale de la Coupe Intercontinentale

Le PSG pourrait remporter un 6e trophée en 2025. Le PSG pourrait remporter un 6e trophée en 2025. [Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Qualifié en tant que vainqueur de la Ligue des champions, le PSG disputera la finale de la Coupe Internationale, au mois de décembre, contre un adversaire encore à déterminer.

Un nouveau trophée dans l’armoire du PSG ? Déjà vainqueur du Trophée des champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des champions et de la Supercoupe d’Europe en 2025, le club parisien va disputer la finale de la Coupe Intercontinentale contre un adversaire qui reste encore à déterminer. La rencontre se jouera le 17 décembre prochain à Doha au Qatar.

Conclure en beauté une année historique

Dans cette nouvelle formule du tournoi final entre tous les champions continentaux, remaniée l'an dernier, le PSG est directement qualifié pour la finale en tant que vainqueur de la Ligue des champions européenne et affrontera le vainqueur des barrages entre les autres équipes. 

Les hommes de Luis Enrique connaîtront ainsi leurs futurs adversaires le 13 décembre à l’issue du dernier barrage.

Baptisé Challenge Cup, celui-ci opposera les Égyptiens du Pyramids FC, champions d’Afrique et vainqueurs des play-offs précédents, au vainqueur du match entre les Mexicains de Cruz Azul, champions d’Amérique Centrale, du Nord et des Caraïbes, et le futur lauréat de la Copa Libertadores, qui sera connu fin novembre.

Edinson Cavani évolue à Boca Juniors en Argentine.
Sur le même sujet «C'était comme un ange gardien pour moi» : un ancien joueur du PSG a sauvé la vie d'une petite fille gravement malade

Et dans la capitale qatarie, Paris tentera de succéder au Real Madrid, qui a remporté la première réédition contre le club mexicain de Pachuca (3-0), pour conclure en beauté une année 2025 déjà historique.

FootballPSGQatarLigue des Champions

