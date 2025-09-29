Ligue des champions : composition probable, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match entre l’OM et l’Ajax Amsterdam

Deux semaines après son revers contre le Real Madrid, l’OM reçoit l’Ajax Amsterdam, ce mardi (21h), pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Composition probable de l’OM

Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd - Weah, O’Riley, Höjbjerg, Emerson - Greenwood, Paixao, Gouiri

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du stade Vélodrome qui fera le plein avec près de 67.000 spectateurs attendus dans les tribunes pour ce premier match européen de la saison à domicile. Même si les supporters de l’Ajax Amsterdam ont été interdits de déplacement dans la cité phocéenne en raison d’un risque important de «troubles à l’ordre publique».

Arbitre

Anthony Taylor a été désigné pour diriger la rencontre entre l’OM et l’Ajax Amsterdam. Âgé de 46 ans, l’arbitre anglais dispose d’une solide expérience aussi bien en Premier League, où il officie depuis 2010 (407 matchs), que sur la scène européenne et mondiale. Par le passé, il a déjà arbitré le club marseillais lors de la victoire sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en 8e de finale de la Ligue Europe an 2018 (1-2). Il a également croisé la route de la formation néerlandaise à trois reprises pour un bilan de deux victoires et un match nul.

Historique

L’OM et l’Ajax Amsterdam vont s’affronter pour la 7e fois de leur histoire en Coupe d’Europe. Et leurs dernières confrontations remontent à 2023 lors de la phase de groupes de la Ligue Europa. Les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul à l’aller aux Pays-Bas (3-3) avant que le club marseillais s’impose dans les dernières minutes au match retour (4-3).

Forme

Après sa défaite frustrante sur la pelouse du Real Madrid lors de la 1ère journée, l’OM s’est parfaitement relancé en Ligue 1 avec des succès contre le PSG (1-0) puis à Strasbourg (1-2). De son côté, l’Ajax Amsterdam, battu par l’Inter Milan (0-2), a arraché le match nul contre le PSV Eindhoven (2-2) avant de venir à bout de NAC Breda (2-1).

Diffusion TV

La rencontre entre l’OM et l’Ajax Amsterdam est à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+ Foot.