Cyclisme : La liste de l'équipe de France pour les Championnats d'Europe en Drôme-Ardèche

Le sélectionneur Thomas Voeckler a annoncé ce mardi la liste des huit cyclistes français qui participeront à la course en ligne des Championnats d'Europe, dimanche en Drôme-Ardèche.

Après les Mondiaux, place aux championnats d’Europe. Le sélectionneur Thomas Voeckler a annoncé ce mardi la liste des huit cyclistes qui formeront l’équipe de France et participeront à la course en ligne des Championnats d'Europe, dimanche en Drôme-Ardèche.

Le meilleur français des Mondiaux, Paul Seixas, sera de la partie avec Romain Grégoire. Également présents : Pavel Sivakov, Valentin Paret-Peintre et Julien Bernard. Viennent s'y ajouter Aurélien Paret-Peintre, le grand frère de Valentin, Nicolas Prodhomme et le grimpeur Alex Baudin. En revanche, pas Julian Alaphilippe ni Valentin Madouas.

Armirail et Cavagna sur le contre-la-montre

Pour le contre-la-montre mercredi, Voeckler a retenu Bruno Armirail et Rémi Cavagna qui seront aussi alignés sur le relais mixte jeudi en compagnie de Thibault Guernalec.

L'équipe de France féminine de Pauline Ferrand-Prévot et Juliette Labous avait été annoncée avant les Mondiaux et ce sera la même sélection qu'au Rwanda pour la course en ligne samedi, avec Marion Brunel en plus.

Les Français sélectionnés

Course en ligne Hommes : Romain Grégoire, Aurélien Paret-Peintre, Valentin Paret-Peintre, Paul Seixas, Pavel Sivakov, Julien Bernard, Nicolas Prodhomme, Alex Baudin.

Course en ligne Femmes : Pauline Ferrand-Prévot, Marion Bunel, Léa Curinier, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, Marie Le Net, Évita Muzic, Maëva Squiban.

Contre-la-montre Hommes : Bruno Armirail, Rémi Cavagna.

Contre-la-montre Femmes : Cédrine Kerbaol, Juliette Labous.

Contre-la-montre par équipes - relais mixte : Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, Marion Borras, Bruno Armirail, Rémi Cavagna et Thibault Guernalec.