Cyclisme : le programme complet des Championnats d’Europe en France

Les Championnats d’Europe de cyclisme sur route sont organisés, à partir de ce mercredi et jusqu’à dimanche, en Drôme-Ardèche, où 14 titres seront mis en jeu entre contre-la-montre, relais mixtes et courses en ligne.

Mercredi 1er octobre

9h30 : contre-la-montre juniors femmes (12,2 km)

10h45 : contre-la-montre juniors hommes (24 km)

12h : contre-la-montre espoirs femmes (24 km)

12h45 : contre-la-montre espoirs hommes (24 km)

15h : contre-la-montre élites femmes (24 km)

16h : contre-la-montre élites hommes (24 km)

Jeudi 2 octobre

11h30 : contre-la-montre relais mixte juniors (40,4 km)

14h30 : contre-la-montre relias mixte élites (40,4 km)

Vendredi 3 octobre

9h : course en ligne espoirs femmes (86 km)

12h45 : course en ligne juniors femmes (86 km)

15h30 : course en ligne juniors hommes (103 km)

Samedi 4 octobre

9h : course en ligne espoirs hommes (121 km)

14h : course en ligne élites femmes (116 km)

Dimanche 5 octobre

11h : course en ligne élites hommes (202,5 km)