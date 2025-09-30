Cyclisme : le programme complet des Championnats d’Europe en France

Les Championnats d’Europe de cyclisme sur route sont organisés, à partir de ce mercredi et jusqu’à dimanche, en Drôme-Ardèche, où 14 titres seront mis en jeu entre contre-la-montre, relais mixtes et courses en ligne.
Mercredi 1er octobre
9h30 : contre-la-montre juniors femmes (12,2 km)
10h45 : contre-la-montre juniors hommes (24 km)
12h : contre-la-montre espoirs femmes (24 km)
12h45 : contre-la-montre espoirs hommes (24 km)
15h : contre-la-montre élites femmes (24 km)
16h : contre-la-montre élites hommes (24 km)
Jeudi 2 octobre
11h30 : contre-la-montre relais mixte juniors (40,4 km)
14h30 : contre-la-montre relias mixte élites (40,4 km)
Vendredi 3 octobre
9h : course en ligne espoirs femmes (86 km)
12h45 : course en ligne juniors femmes (86 km)
15h30 : course en ligne juniors hommes (103 km)
Samedi 4 octobre
9h : course en ligne espoirs hommes (121 km)
14h : course en ligne élites femmes (116 km)
Dimanche 5 octobre
11h : course en ligne élites hommes (202,5 km)