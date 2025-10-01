Cyclisme : combien le Belge Remco Evenepoel va-t-il toucher après son titre de champion d’Europe du contre-la-montre ?

Après son titre olympique et mondial, le Belge Remco Evenepoel a été sacré, ce mercredi, champion d’Europe du contre-la-montre en s’imposant devant Filippo Gana et Niklas Larsen.

Un succès historique. Déjà champion olympique et du monde en titre de la spécialité, Remco Evenepoel (25 ans) a réussi un magnifique triplé en devenant, ce mercredi 1er octobre, champion d’Europe du contre-la-montre pour la 2e fois de sa carrière après 2019. Tout juste revenu des Mondiaux au Rwanda, le Belge a survolé la concurrence sur le parcours drômois de 24 km entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Rhône.

Parti en dernière position, il a devancé l’Italien Filippo Ganna, relégué à 43 secondes, et le Danois Niklas Larsen (+1’08’’). Du côté des Français, Bruno Armirail a terminé à la 8e place et Rémi Cavagna a fini en 13e position. Et grâce à ce sacre, Remco Evenepoel va empocher la somme de 3.000 euros, contre 2.100 euros pour Filippo Ganna et 1.200 euros pour Niklas Larsen. À titre de comparaison, il a touché 8.000 euros pour son titre à Kigali.

Chez les femmes, la Suissesse Marlen Reusser, déjà sacrée en 2021, 2022 et 2023, a décroché sa 4e couronne continentale, réalisant également le doublé après avoir triomphé au Rwanda. «C’est très spécial de gagner les deux, le championnat du monde et le championnat d’Europe. Après une année difficile où je n’ai pas pu participer, gagner de nouveau, c’est beau», s’est félicitée la cycliste de 34 ans. Et comme Remco Evenepoel, elle va percevoir 3.000 euros pour son titre.